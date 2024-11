Diffusa la sinossi ufficiale di Fantastic Four: First Steps

La Disney ha diffuso la sinossi ufficiale di Fantastic Four: First Steps, il nuovo adattamento cinematografico sul gruppo di eroi della Casa delle Idee targato Marvel Studios, che potete leggere di seguito.

Ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, “The Fantastic Four: First Steps” presenta la prima famiglia Marvel: Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Donna invisibile, Johnny Storm/Torcia Umana e Ben Grimm/La Cosa, mentre affrontano la sfida più ardua di sempre. Costretti a bilanciare i loro ruoli di eroi con la forza del loro legame familiare, devono difendere la Terra da un vorace dio spaziale chiamato Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E come se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse abbastanza grave, all’improvviso diventa molto personale.