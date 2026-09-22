Campagna su Kickstarter per graphic novel deluxe di Ralph supermaxieroe

22 Settembre 2026
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Il celebre personaggio cult al centro di un graphic novel e una campagna di raccolta fondi.
Ralph supermaxieroe

AMP Comics, casa editrice indipendente americana, ha inaugurato sulla piattaforma Kickstarter un profilo per una prossima campagna di raccolta fondi riguardante una edizione deluxe di un graphic novel basato su Ralphsupermaxieroe, serie televisiva cult degli anni ’80 nota in USA come The Greatest American Hero, che vedeva protagonista l’attore William Katt.

La campagna su Kickstarter è in occasione del 45° anniversario dello show televisivo, andato in onda per tre stagioni sulla rete ABC a partire dal 1981, e ha l’obiettivo di proporre un’edizione esclusiva con copertina rigida del graphic novel firmato da Don Handfield, basato su una storia ideata in collaborazione con Tawnia McKiernan, figlia del creatore della serie Stephen J. Cannell.

Al progetto partecipa anche il co-sceneggiatore Joshua Malkin, mentre i disegni sono realizzati da Alper Geçgel. artista della casa editrice, con l’attore William Katt coinvolto nel processo creativo in qualità di produttore esecutivo, prestando inoltre le proprie fattezze all’opera.

La campagna includerà anche merchandising in edizione limitata, come t-shirt, fibbie per cinture e articoli autografati dallo stesso Katt.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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