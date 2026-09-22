Campagna su Kickstarter per graphic novel deluxe di Ralph supermaxieroe

AMP Comics, casa editrice indipendente americana, ha inaugurato sulla piattaforma Kickstarter un profilo per una prossima campagna di raccolta fondi riguardante una edizione deluxe di un graphic novel basato su Ralphsupermaxieroe, serie televisiva cult degli anni ’80 nota in USA come The Greatest American Hero, che vedeva protagonista l’attore William Katt.
La campagna su Kickstarter è in occasione del 45° anniversario dello show televisivo, andato in onda per tre stagioni sulla rete ABC a partire dal 1981, e ha l’obiettivo di proporre un’edizione esclusiva con copertina rigida del graphic novel firmato da Don Handfield, basato su una storia ideata in collaborazione con Tawnia McKiernan, figlia del creatore della serie Stephen J. Cannell.
Al progetto partecipa anche il co-sceneggiatore Joshua Malkin, mentre i disegni sono realizzati da Alper Geçgel. artista della casa editrice, con l’attore William Katt coinvolto nel processo creativo in qualità di produttore esecutivo, prestando inoltre le proprie fattezze all’opera.
La campagna includerà anche merchandising in edizione limitata, come t-shirt, fibbie per cinture e articoli autografati dallo stesso Katt.