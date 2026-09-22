Tom Rhys Harries: ” Non vedrete la forma finale di Clayface prima del film”

22 Settembre 2026
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L'attore parla del film sul villain DC Comics in uscita il mese prossimo.
Clayface

A ormai un mese dall’uscita nelle sale, e con un trailer finale ormai imminente, l’attore protagonista di Clayface Tom Rhys Harries ha dichiarato a Empire che la forma finale del villain non sarà rivelata prima del film, confermando però che questa è “una figata pazzesca”.

Sebbene la trasformazione completa sia tenuta segreta, durante la produzione l’attore si è divertito a scioccare amici e parenti con il volto in fase di scioglimento.

Capitava che familiari o amici, col passare del tempo, si abituassero al fatto di parlare con me mentre metà della mia faccia si stava disintegrando – ha raccontato – e poi mi presentavano a qualcuno su FaceTime. Era divertente!

Interpretato tra gli altri da Max Minghella e Naomi Ackie, il film sarà nelle sale USA il prossimo 23 ottobre.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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