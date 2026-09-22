Tom Rhys Harries: ” Non vedrete la forma finale di Clayface prima del film”

A ormai un mese dall’uscita nelle sale, e con un trailer finale ormai imminente, l’attore protagonista di Clayface Tom Rhys Harries ha dichiarato a Empire che la forma finale del villain non sarà rivelata prima del film, confermando però che questa è “una figata pazzesca”.

Sebbene la trasformazione completa sia tenuta segreta, durante la produzione l’attore si è divertito a scioccare amici e parenti con il volto in fase di scioglimento.

Capitava che familiari o amici, col passare del tempo, si abituassero al fatto di parlare con me mentre metà della mia faccia si stava disintegrando – ha raccontato – e poi mi presentavano a qualcuno su FaceTime. Era divertente!

Interpretato tra gli altri da Max Minghella e Naomi Ackie, il film sarà nelle sale USA il prossimo 23 ottobre.