Destin Daniel Cretton da Shang-Chi alla regia di Spider-Man

The Hollywood Reporter informa che il regista di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton, è ufficialmente in trattative con la Sony per dirigere il nuovo capitolo cinematografico sull’arrampicamuri, che vedrà il ritorno nel ruolo dell’attore Tom Holland.

Chris McKenna e Erik Sommers stanno scrivendo la sceneggiatura della pellicola, la cui lavorazione inizierà nei primi mesi del prossimo anno, con fonti che indicano che la produzione sta correndo per rispettare questi tempi.

Il regista rimane comunque legato ad altri due progetti, ovvero l’adattamento di Naruto e il sequel sull’eroe delle arti marziali Marvel, anche se al momento non è chiaro quali effetti la regia del nuovo film su Spidey avrà su entrambi.

Marvel e Sony non hanno voluto commentare la notizia.