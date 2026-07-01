Sadie Sink parla di Brand New Day e dell’aiuto di Tom Holland

In una lunga intervista concessa al magazine Nylon, l’attrice Sadie Sink ha avuto modo di parlare della sua partecipazione a Spider-Man: Brand New Day, dove interpreta un ruolo ancora coperto dal segreto.

A questo proposito, la star di Stranger Things ha evidenziato che l’esperienza avuta con la serie Netflix l’ha aiutata a custodire gli spoiler.

Semplicemente non si rivela il segreto, non è poi così difficile – ha affermato ridendo.

L’attrice ha poi parlato del suo lavoro nel film Sony/Marvel Studios, il cui ruolo misterioso le è stato offerto senza un provino avendo già lavorato con il regista Destin Daniel Cretton a Il castello di vetro, e ricevendo la sceneggiatura solo al suo arrivo a Londra per le riprese.

Per la Sink, essere al centro delle moltitudini di teorie sul ruolo nel film, è stata una esperienza rivelatrice del grande peso che hanno ancora le pellicole Marvel, spiegando poi come il collega Tom Holland l’abbia aiutata ad ambientarsi.

Sapevo che la Marvel era un colosso e aveva un marchio di grande prestigio, soprattutto Spider-Man. So che ha una base di fan enorme, ma la sensazione è che sia davvero immensa. Credo che questi film blockbuster siano tutta un’altra cosa.

È stato interessante entrare in quel contesto ed essere un po’ un’estranea, ma lui è stato estremamente accogliente, così come tutta la troupe in generale. Era così rilassato e aperto, e mi sono sentita subito a mio agio.