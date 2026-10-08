Deathstroke & Bane: rivelato il titolo del film DC Studios, nelle fasi iniziali di sviluppo

In un lungo articolo incentrato su Skydance, la nuova major cinematografica nata dalla fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery, il sito di spettacolo Deadline ha stilato un lungo elenco delle pellicole in uscita, in post-produzione o nelle prime fasi di realizzazione.

Tra queste vi è la pellicola incentrata sui villain Deathstroke e Bane, il cui titolo sarà Savage Hunters, che il sito indica essere al momento nelle fasi di sviluppo iniziali.

Alcuni mesi fa, il regista Greg Mottola (Peacemaker) era dato in lizza assieme ad altri registi (i cui nomi però non erano trapelati) per dirigere la pellicola, ma da allora sul progetto è calato il silenzio fino ad ora. Del film lo sceneggiatore Matthew Orton (Moon Knight) aveva realizzato una prima bozza.