Deathstroke & Bane: rivelato il titolo del film DC Studios, nelle fasi iniziali di sviluppo

8 Ottobre 2026
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Novità sul film DC Studios, da qualche tempo in lavorazione.
Dcstudios

In un lungo articolo incentrato su Skydance, la nuova major cinematografica nata dalla fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery, il sito di spettacolo Deadline ha stilato un lungo elenco delle pellicole in uscita, in post-produzione o nelle prime fasi di realizzazione.

Tra queste vi è la pellicola incentrata sui villain Deathstroke e Bane, il cui titolo sarà Savage Hunters, che il sito indica essere al momento nelle fasi di sviluppo iniziali.

Alcuni mesi fa, il regista Greg Mottola (Peacemaker) era dato in lizza assieme ad altri registi (i cui nomi però non erano trapelati) per dirigere la pellicola, ma da allora sul progetto è calato il silenzio fino ad ora. Del film lo sceneggiatore Matthew Orton (Moon Knight) aveva realizzato una prima bozza.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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