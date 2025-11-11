DC Studios mette in lavorazione “DC Crime”, spin-off su Jimmy Olsen

DC Studios ha messo in lavorazione DC Crime, uno spin-off incentrato sul personaggio di Jmmy Olsen, per la piattaforma HBO Max.
Lo show sarà simile a una docuserie sul crimine con Jimmy Olsen (Skyler Gisondo). Secondo quanto riferito, la prima stagione sarà incentrata sul villain Gorilla Grodd, una delle storiche nemesi di Flash nei fumetti DC Comics.
Dc Crime sarà realizzata da Tony Yacenda e Dan Perrault (American Vandal), con James Gunn e Peter Safran che parteciperanno in veste di produttori esecutivi. Il progetto sarà prodotto da Warner Bros. Television.