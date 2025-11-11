DC Studios mette in lavorazione “DC Crime”, spin-off su Jimmy Olsen

11 Novembre 2025
di
La major accelera sullo spin-off di Superman incentrato sul personaggio.
Jimmyolsen

DC Studios ha messo in lavorazione DC Crime, uno spin-off incentrato sul personaggio di Jmmy Olsen, per la piattaforma HBO Max.

Lo show sarà simile a una docuserie sul crimine con Jimmy Olsen (Skyler Gisondo). Secondo quanto riferito, la prima stagione sarà incentrata sul villain Gorilla Grodd, una delle storiche nemesi di Flash nei fumetti DC Comics.

Dc Crime sarà realizzata da Tony Yacenda e Dan Perrault  (American Vandal), con James Gunn e Peter Safran che parteciperanno in veste di produttori esecutivi. Il progetto sarà prodotto da Warner Bros. Television.

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

