DC Studios: James Gunn sta scrivendo nuovo, misterioso film

Il regista e sceneggiatore James Gunn, co-presidente dei DC Studios, ha annunciato sul suo account su Threads di stare scrivendo un nuovo film ancora prima dell’uscita nelle sale di Man of Tomorrow, la cui uscita nelle sale è prevista per il prossimo luglio.

Gunn ha risposto a un commento di un utente che domandava se stesse già lavorando a un nuovo progetto. Nel farlo, ha inoltre confermato che il montaggio preliminare del sequel di Superman è stato completato.

Al momento, non è dato sapere quale sia il misterioso film su cui Gunn sta lavorando.