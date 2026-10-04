DC Studios: James Gunn sta scrivendo nuovo, misterioso film

4 Ottobre 2026
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Il regista e sceneggiatore già al lavoro su un nuovo progetto.
Dcstudios

Il regista e sceneggiatore James Gunn, co-presidente dei DC Studios, ha annunciato sul suo account su Threads di stare scrivendo un nuovo film ancora prima dell’uscita nelle sale di Man of Tomorrow, la cui uscita nelle sale è prevista per il prossimo luglio.

Gunn ha risposto a un commento di un utente che domandava se stesse già lavorando a un nuovo progetto. Nel farlo, ha inoltre confermato che il montaggio preliminare del sequel di Superman è stato completato.

Al momento, non è dato sapere quale sia il misterioso film su cui Gunn sta lavorando.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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