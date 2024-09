DC Studios: film su Bane e Deathstroke in fase di sviluppo

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, che cita alcune fonti, i DC Studios hanno messo in fase di sviluppo una pellicola che vedrà protagoisti i villain Bane e Deathstroke, scritta da Matthew Orton, che ha lavorato per i Marvel Studios alla sceneggiatura di Captain America: Brave New World.

Al momento, sottolinea il sito, non c’è alccun regista coinvolto nel progetto. DC Studios e Warner si sono convinte che gli adattamenti sui supercriminali stanno avendo un ottimo riscontro, soprattutto dopo il successo di Joker e, più di recente, la buona accoglienza riscontrata dal serial The Penguin su HBO, interpretato da Colin Farrell.