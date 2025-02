Daredevil: Born Again – Showrunner parla collegamenti con resto del MCU

Intervistato da SFX Magazine, lo showrunner di Daredevil: Born Again, Dario Scardapane, ha avuto modo di parlare della serie e dei collegamenti con altri eventi accaduti (o che stanno accadendo) nel Marvel Cinematic Universe, e delle difficoltà che questo ha comportato per la sua realizzazione.

La Marvel ha un piano generale e quello che fai provoca effetti a catena – ha dichiarato – proponevo le cose molto prima e sentivo che avevano altri piani. Ho un sacco di margine di manovra finchè non arrivo al piano su larga scala per l’MCU. Quindi cerco di ignorare alcune cose dall’universo più ampio. Stabiliamo un Daredevil molto specifico, sia in termini dei suoi dilemmi, fino al costume e da che punto lo stiamo riprendendo nella sua vita. Si può certamente dire che Daredevil è canonico nell’MCU, e quegli altri eventi [in Spider-Man e She-Hulk] sono accaduti ma in alcuni di essi non ci stiamo addentrando. La notte con She-Hulk potrebbe essere una di queste cose.