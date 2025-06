Durante i Disneu Upronts è stato confermato ufficialmente che l’attrice Krysten Ritter riprenderà il ruolo di Jessica Jones, da lei interpretato alcuni anni fa nella omonima serie Netflix, nella seconda stagione di Daredevil: Born Again, la cui lavorazione è in corso già da tempo a New York.

La stessa attrice ha confermato la notizia comparendo al fianco di Charlie Cox all’evento dedicato ai progetti cinematografici e televisivi della major di Topolino.