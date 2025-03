L’attrice Annie Parisse (Person of Interest, Law & Order) è entrata a fare parte del cast della seconda stagione di Daredevil: Born Again, attualmente in lavorazione a New York.

L’ingresso della Parisse nel cast è stato confermato da alcune foto scattate proprio sul set newyorchese, in cui interpreta un personaggio al momento sconosciuto. Potete vedere le immagini di seguito.