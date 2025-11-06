Da Amianto Comics “Il Samurai d’Acciaio”

Comunicato stampa

Amianto Comics è orgogliosa di presentare il nuovo volume Il Samurai d’Acciaio, una graphic novel cupa e visionaria, ispirata liberamente alla figura di Hiroo Onoda, il soldato giapponese rimasto nella giungla filippina per decenni dopo la Seconda guerra mondiale.

Nel fumetto, Onoda è il custode di un progetto segreto: la costruzione del Kurogane, un gigantesco mecha da guerra nascosto nel cuore dell’isola. Una storia che fonde memoria storica, tecnologia, paranoia e mito in un racconto potente e suggestivo.

Il Samurai d’Acciaio è un brossurato in formato 16×21 cm, 178 pagine in bianco e nero, sceneggiato da Matteo Polloni, Federico Galeotti e Alessandro Benassi, con i disegni di Federico Galeotti e Matteo Polloni.

In allegato al volume ci sara anche uno piccolo spillato “il diario di Norio Suzuki“, scritto da Alessandro Benassi e disegnato da Giulia Iori.