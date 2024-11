D23 – Kevin Feige parla del futuro Marvel Studios

Presente alla D23 che si sta svolgendo in Brasile, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha parlato in una intervista con il sito Omelete dei numerosi progetti in fase di sviluppo, soffermandosi su Blade, sul futuro degli show Marvel trasmessi su Disney Plus e di altro ancora.

Siamo impegnati con Blade. Amiamo il personaggio, amiamo la versione di Mahershala. E state tranquilli, ogni volta che cambiamo direzione con un progetto, in cui stiamo ancora cercando di capire come si adatta al nostro programma, lo facciamo sapere al pubblico. Siete aggiornati su cosa sta succedendo. Ma posso dire che il personaggio arriverà nel Marvel Cinematic Universe.

Per quanto riguarda i prossimi progetti Marvel Television che saranno trasmessi sulla piattaforma, Feige ha sottolineato che si sta pensando a realizzare più stagioni per vari show, accennando anche al ritorno di Scarlet wITCH dopo la recente Agatha All Along.

Abbiamo appena avuto Agatha All Along su Disney+, e quella serie è stata fantastica per noi. Da allora, ci sono state molte domande su Wanda nella mente dei fan… Quindi tutto quello che posso dire è che siamo emozionati di scoprire quando e come Scarlet Witch potrà tornare.Avremo altri rinnovi. Si inizia con Daredevil: Born Again. Siamo davvero emozionati di presentare la prima stagione l’anno prossimo, quando saremo già in fase di riprese della seconda. Questo dimostra che ci piace l’idea di sviluppare show in più stagioni, dopotutto è una delle cose più belle della televisione.

A una domanda su una possibile apparizione di Miles Morales in versione live-action, Feige ha dichiarato:

Miles apparirà nel terzo Spider-Verse, che è attualmente in produzione. Spero che, poco dopo, possa entrare nell’MCU in una versione live-action.

Il dirigente ha poi parlato della nuova scaletta produttiva della major, spiegando che i Marvel Studios sono tornati a una certa normalità dopo il rinnovamento della post-produzione.