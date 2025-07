Crunchyroll: nuovi anime annunciati per l’estate 2025!

Molte serie anime in arrivo nell’estate 2025 stanno per debuttare proprio questa settimana, dando il via a una stagione ricca di azione, emozioni e momenti mozzafiato che ci terranno compagnia nei prossimi mesi. Come annunciato due settimane fa, le nuove serie includono titoli attesissimi come Gachiakuta, DAN DA DAN Stagione 2, My Dress-Up Darling Stagione 2, Kaiju No. 8 Stagione 2, Clevatess e altri ancora.

Inoltre, nuovi titoli sono stati aggiunti alla nostra programmazione estiva, tra cui TOUGEN ANKI, Mr. Osomatsu Stagione 4, Puniru is a Kawaii Slime Stagione 2, Theatre of Darkness: Yamishibai 15, Uglymug ed Epicfighter.

Puoi trovare maggiori dettagli qui sotto. Il calendario completo con le sinossi delle serie, i trailer e altri contenuti è disponibile qui.

6 LUGLIO

Uglymug, Epicfighter (White Fox)

Dopo essere stato ingiustamente accusato, Shigeru Yoshioka finisce per isolarsi e perdere il lavoro, diventando un recluso. Decidendo di non cambiare aspetto in un altro mondo, Shigeru ottiene uno status superiore agli altri. Inizia così la sua seconda vita come fosse una divinità assoluta con abilità sovrumane. All’inizio segue Seika, Seiji e Leeds, ma a causa di una debolezza che si manifesta ogni volta che entra in contatto diretto con una ragazza, prende in considerazione l’idea di separarsi dal gruppo. Tuttavia…

Puniru is a Kawaii Slime Stagione 2 (TOHO animation STUDIO)

Sette anni fa, Kotaro creò una slime che inaspettatamente prese vita. La chiamò Puniru, e furono l’uno il migliore amico dell’altra da allora. I due sono cresciuti molto da allora e Puniru ora è una ragazza bellissima e spensierata in grado di prendere altre forme graziose. Ma con la sua spontaneaità e il suo strambo spirito, Kotaro non ha mai un attimo di tregua!

8 LUGLIO

Mr. Osomatsu Stagione 4 (PIERROT FILMS)

I sei gemelli scatenati tornano per la quarta volta! Ora adulti sulla ventina, sono ancora disoccupati, senza alcuna formazione… e ovviamente single. Ma c’è comunque qualcosa di irresistibile nei sei gemelli più famosi del Giappone. Con una nuova, caotica avventura alle porte, cosa ci aspetta stavolta? Nuovi amici? Nuovi guai? E forse un lato inedito dei sei ragazzi?

Prepariamoci a ridere insieme a questi fratelli ormai senza speranza!

1 LUGLIO

TOUGEN ANKI (Studio HIBARI)

In un mondo in cui Oni e Momotaro sono in guerra da generazioni, Shiki Ichinose è solo un normale ragazzo che ha abbandonato il liceo.

Tutto cambia quando un uomo misterioso attacca lui e suo padre, e Shiki scopre di essere in realtà un Oni. Trascinato all’interno di una guerra segreta, oscura e sanguinosa, ora dovrà imparare a gestire i propri poteri… se davvero vuole vendicarsi.

13 LUGLIO

Theatre of Darkness: Yamishibai 15 (ILCA)

Ogni settimana al tramonto, arriva un uomo con una maschera gialla al parco giochi. Stringiti assieme a noi di fronte a lui e ascolta le misteriose storie che il narratore è in procinto di raccontare. Narrerà storie di orrore al suo pubblico rapito, ogni racconto è più tetro e sinistro del precedente. Direttamente dai racconti tradizionali, le storie si ispirano a miti, alle leggende metropolitane e alle voci di corridoio che parlano di luoghi infestati nel Giappone