Crunchyroll: le attività a Lucca Comics & games 2026

25 Settembre 2026
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Crunchyroll torna alla fiera annuale dedicata al mondo del fumetto e del gaming con un padiglione immersivo, attività, proiezioni e panel esclusivi.
Crunchyroll lucca

Crunchyroll torna per il quarto anno consecutivo a Lucca Comics & Games, dal 28 ottobre al 1° novembre, con un padiglione immersivo dedicato agli anime più amati, ricco di installazioni interattive, attivazioni esclusive e gadget in edizione limitata. Oltre all’ufficiale Crunchyroll Show, con annunci, novità e un ospite speciale, il pubblico potrà assistere sul grande schermo a proiezioni esclusive di episodi in anteprima e titoli più amati dai fan!

Con un intero padiglione dedicato e uno spazio di 150 metri quadrati in Piazzale Arrigoni, Crunchyroll presenterà una nuova esperienza immersiva e unica nel suo genere, con attivazioni dedicate a One Piece, Black Clover, The Apothecary Diaries e Firefly Wedding.

In collaborazione con l’editore italiano Jundo, Crunchyroll ospiterà Li Haoling, creator e regista cinese di Link Click e To Be Hero X. Venerdì 30 ottobre, dalle 12:00 alle 14:30, Li Haoling parteciperà a un panel presso l’Auditorium San Girolamo, seguito dalla proiezione esclusiva di un film recap di Link Click. La partecipazione a Lucca Comics & Games 2026 segna la prima presenza ufficiale di Li Haoling in Italia. Il creator sarà presente alla manifestazione venerdì 30 e sabato 31 ottobre.

Il programma prevede ulteriori proiezioni, tra cui l’anteprima mondiale esclusiva dei primi due episodi della Stagione 3 di Shangri-La Frontier. Maggiori dettagli saranno annunciati prossimamente.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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