Crunchyroll: le attività a Lucca Comics & games 2026

Crunchyroll torna per il quarto anno consecutivo a Lucca Comics & Games, dal 28 ottobre al 1° novembre, con un padiglione immersivo dedicato agli anime più amati, ricco di installazioni interattive, attivazioni esclusive e gadget in edizione limitata. Oltre all’ufficiale Crunchyroll Show, con annunci, novità e un ospite speciale, il pubblico potrà assistere sul grande schermo a proiezioni esclusive di episodi in anteprima e titoli più amati dai fan!

Con un intero padiglione dedicato e uno spazio di 150 metri quadrati in Piazzale Arrigoni, Crunchyroll presenterà una nuova esperienza immersiva e unica nel suo genere, con attivazioni dedicate a One Piece, Black Clover, The Apothecary Diaries e Firefly Wedding.

In collaborazione con l’editore italiano Jundo, Crunchyroll ospiterà Li Haoling, creator e regista cinese di Link Click e To Be Hero X. Venerdì 30 ottobre, dalle 12:00 alle 14:30, Li Haoling parteciperà a un panel presso l’Auditorium San Girolamo, seguito dalla proiezione esclusiva di un film recap di Link Click. La partecipazione a Lucca Comics & Games 2026 segna la prima presenza ufficiale di Li Haoling in Italia. Il creator sarà presente alla manifestazione venerdì 30 e sabato 31 ottobre.

Il programma prevede ulteriori proiezioni, tra cui l’anteprima mondiale esclusiva dei primi due episodi della Stagione 3 di Shangri-La Frontier. Maggiori dettagli saranno annunciati prossimamente.