Coyote Vs. Acme: partnership tra Ketchup e Qube Wire per la distribuzione del film

14 Aprile 2026
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Novità per la distribuzione della pellicola, attesa nelle sale ad agosto.
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Mentre il trailer ufficiale si fa attendere, Ketchup Entertainment ha reso noto di avere stretto una importante partnership con Qube Wire, piattaforma self-service basata sul cloud la quale sarà il partner principale per la distribuzione digitale del catalogo cinematografico di Ketchup a cominciare dalla pellicola ibrida in animazione e live-action, in uscita questa estate.

La partnership – viene spiegato nel comunicato ufficiale – sottolinea l’evoluzione di Ketchup Entertainment in un distributore su larga scala, focalizzato principalmente sulle sale cinematografiche, mescolando al tempo stesso l’ambizione di uno studio cinematografico con l’agilità di un’azienda indipendente. La società sta investendo massicciamente in infrastrutture all’avanguardia per garantire precisione, velocità e controllo in ogni aspetto della distribuzione.

Qube Wire è leader globale nella distribuzione digitale di contenuti cinematografici, ha gestito oltre 2.000 titoli nel 2025, consegnando più di 600.000 DCP (Digital Capture Program) ai cinema di tutto il mondo e gestendo oltre 4,7 milioni di chiavi di crittografia.

Non stiamo crostruendo questa azienda per partecipare, ma per competere – ha dichiarato Gareth West, CEO di Ketchup Entertainment – Coyote vs. Acme è una vera e propria distribuzione su larga scala, con oltre 3.000 sale, e questo richiede un’esecuzione impeccabile. Qube ci offre la velocità, l’affidabilità e l’efficienza in termini di costi per operare su vasta scala, pur mantenendo la nostra capacità di agire con decisione come azienda indipendente. Crediamo che questa combinazione rappresenti il ​​futuro della distribuzione.

Coyote Vs. Acme uscirà nelle sale americane il prossimo 28 agosto.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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