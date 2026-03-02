Coyote Vs. Acme: Will Forte e la “grande frustrazione” quando il film fu accantonato

L'attore parla delle turbolenze affrontate dal film, in uscita quest'anno.
Intervistato da Entertainment Weekly, l’attore Will Forte ha avuto modo di parlare di Coyote Vs. Acme, la pellicola ibrida live-action in uscita quest’anno nelle sale, e in particolare della rabbia e frustrazione attraversata quando la Warner decise di accantonare il film.

Nel descrivere le sensazioni provate, Forte ha anche evidenziato come il temporaneo rinvio potrebbe avere, alla fine, portato benefici positivi.

Frustrazione estrema, frustrazione ardente, molta rabbia, rabbia incandescente – ha detto – Ma poi, alla fine, tutto questo si mescola all’orgoglio per questo film che abbiamo realizzato. E poi, chissà? Tutto accade per una ragione, ed è certamente possibile che il folle viaggio che questo film sta intraprendendo contribuirà ad attirare più attenzione, perché è una storia che la gente conosce un po’. Ma non credo che avessimo bisogno di questo folle viaggio.

Ricordo quando ho sentito per la prima volta che la Warner Bros. lo stava accantonando, non avevo ancora visto il film. Avevo parlato con altre persone in precedenza e avevo sentito dire che i punteggi dei test erano davvero buoni, e poi ho pensato: ‘Oh, forse non è così bello come mi dicevano’ quando è stato accantonato.

Poi l’ho visto. L’ho adorato. Ne ero così orgoglioso. È stato così esasperante perché era un piccolo film bellissimo e speciale che avrei potuto condividere con i miei figli.

