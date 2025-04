Cong Edizioni pubblica il secondo e conclusivo volume della graphic novel “Nella musica del vento”

Disponibile in libreria per CONG Edizioni il secondo volume di “Nella musica del vento” la graphic novel tratta dall’omonimo romanzo di Marco Steiner (pubblicato da Salani nel 2021) scritto sempre da Steiner con i disegni di Giovanni Robustelli, artista siciliano al suo esordio nel mondo del fumetto. Il primo volume era uscito a dicembre scorso.

Seconda e conclusiva parte di questa avventura alla fine della fine del mondo tra la Patagonia e il nulla in cerca della libertà o, forse, di una storia d’amore.

Morgan Jones è uno spietato cacciatore di indios. Dopo essere stato gravemente ferito, viene salvato proprio da una donna sciamano Tehuelche che gli insegnerà ad ascoltare le voci della natura. Due incontri aspettano Morgan nel suo viaggio verso la libertà: Maria, una ex prostituta polacca, e Aurelio , un marinaio anarchico italiano.

Inizia così, dopo le ventose distese della pampa, la seconda parte dell’avventura che porterà questi tre ribelli nelle gelide acque dell’estremo sud della Terra del Fuoco alla ricerca di un misterioso tesoro tedesco.

Navigazioni solitarie, tempeste, incontri con velieri fantasma, agguati e fughe, la lotta per la sopravvivenza continua e ancora una volta, grazie all’incontro con le popolazioni locali, i protagonisti capiranno che per continuare il cammino serve l’ascolto e il rispetto della voce della natura e degli uomini che sanno parlare con il vento. L’incontro fra Morgan e Maria è la storia di un cambiamento, è il lungo viaggio del loro ruvido amore.

Giovanni Robustelli – Marco Steiner

Nella musica del vento – 2 All’ombra di nessun dio

scheda tecnica

Pagine: 128 in b/n

Formato: 19.1×27.8

brossura con bandelle

Prezzo: 18,50€

ISBN 978-88-947796-8-4

Gli autori

GIOVANNI ROBUSTELLI vive e lavora in Sicilia. Inizia ad esporre dal 2009 a Milano, con la galleria Spazio Papel, una serie di mostre ispirate a romanzi e testi letterari e conosce diversi importanti disegnatori italiani tra cui Sergio Toppi, autore con cui sarà coinvolto in due collettive. In quegli anni, 2011, espone a Roma in una collettiva con Mattotti, Louistal, Toppi, Fior e altri. Si esibisce anche sul palcoscenico insieme a diversi musicisti tra cui il jazzista Francesco Cafiso e il cantautore Giovanni Caccamo. Ha esposto i suoi progetti in importanti sedi pubbliche, come Castel dell’Ovo e nel Chiostro di San Domenico Maggiore a Napoli. Nel 2021 viene invitato dall’Istituto italiano di Cultura a Parigi per una residenza artistica, con lo scopo di realizzare una sua mostra personale dal titolo “L’ésotérisme de Dante”; nello stesso anno partecipa a un evento estemporaneo al Mattatoio (ex Macro) a Roma.

MARCO STEINER, vive a Roma e lo pseudonimo “mitteleuropeo” gli è stato suggerito da Hugo Pratt con il quale ha collaborato dal 1989 al 1995 portando a compimento dopo la sua morte il romanzo Corte Sconta detta Arcana edito da Einaudi. È autore di numerosi romanzi: Il Corvo di Pietra (Sellerio 2014), Oltremare (Sellerio 2015, Premio di letteratura avventurosa Emilio Salgari), Il gioco delle Perle di Venezia (Rizzoli-Lizard, 2016), Miraggi di Memoria (Nuages, 2018), Passi Silenziosi nel Bosco (Nuages, 2020), Nella Musica del Vento (Salani, 2021), Isole di ordinaria Follia (Marcianum Press, 2019) e La nave dei Folli (Marcianum Press, 2022), Ulisse (Cong edizioni, 2023) Corto Maltese e Irene di Boston (Cong edizioni, 2024), Simbad (Cong edizioni, 2024).