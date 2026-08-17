Jean Grey ritorna protagonista in una serie limitata

Marvel Comics ha annunciato il lancio, previsto per il mese di novembre, di Jean Grey, serie limitata di cinque numeri scritta da Jed MacKay e disegnata da Rogê Antônio, che vedrà protagonista la telepate facente parte del gruppo di mutanti della Casa delle Idee, e ora nelle sale interpretata da Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day.
Nella serie, che si svolge seguendo gli eventi della nuova saga saga DNX che coinvolge X-Men e Fantastici Quattro, Jean Grey è diretta verso la Terra con il potere di Fenice. Quando arriverà, la domanda è se consumerà tutto ciò che incontrerà o riuscirà a controllare il terrificante potere che le scorre nelle vene.
A realizzare le variant cover del primo numero saranno Joëlle Jones, Miguel Mercado e Nogi San.