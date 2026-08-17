Jean Grey ritorna protagonista in una serie limitata

17 Agosto 2026
di
Jed MacKay riporta al centro la potente telepate degli X-Men.
Jeangrey marvelcomics

Marvel Comics ha annunciato il lancio, previsto per il mese di novembre, di Jean Grey, serie limitata di cinque numeri scritta da Jed MacKay e disegnata da Rogê Antônio, che vedrà protagonista la telepate facente parte del gruppo di mutanti della Casa delle Idee, e ora nelle sale interpretata da Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day.

Nella serie, che si svolge seguendo gli eventi della nuova saga saga DNX che coinvolge X-Men e Fantastici Quattro, Jean Grey è diretta verso la Terra con il potere di Fenice. Quando arriverà, la domanda è se consumerà tutto ciò che incontrerà o riuscirà a controllare il terrificante potere che le scorre nelle vene.

A realizzare le variant cover del primo numero saranno Joëlle Jones, Miguel Mercado e Nogi San.

Jeangrey1
Jeangrey2
Jeangrey3
Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

Resta Aggiornato

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli