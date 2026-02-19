Anteprima “Lunatic Lovers” (Coconino Doku)

Comunicato stampa

Sette racconti che indagano i lati più oscuri dell’animo umano. In

Lunatic Lovers, Maruo Suehiro – uno dei più importanti rappresentanti dell’ero-guro giapponese – crea un universo in cui erotismo

e grottesco si intrecciano.

Tra case infestate, corpi mutanti, ossessioni religiose e fantasmi della guerra, ogni storia scavalca le regole del reale e lascia emergere i lati più oscuri dell’essere umano.

Pubblicato per la prima volta in Giappone nel 1997 e già tradotto per il mercato fumettistico francese, Lunatic Lovers arriva dal 20 febbraio 2026 anche in Italia in una nuova edizione integrale per la collana Doku di Coconino Press, curata da Paolo La Marca e Livio Tallini. Il volume sarà disponibile anche con una copertina variant per le fumetterie.

Lunatic Lovers

Maruo Suehiro

Traduzione di Paolo La Marca

Coconino Press – Doku, 2026

216 pagine, bianco e nero e colore – 22,00 €

ISBN: 9788876188510

Maruo Suehiro

Nato nel 1956 nel Kyūshū, Maruo Suehiro è un autore di culto per lettori giapponesi ed europei. Ha elaborato una sua poetica estremamente personale, in bilico tra delicatezza e violenza, basata su un disegno molto curato e su storie dove il fantastico e l’horror si fondono con l’ironia, il

grottesco e a volte con l’osservazione minuziosa della realtà. Ha collaborato con l’innovativa rivista nipponica Garo. Ha al suo attivo oltre una ventina di libri a fumetti, molti dei quali pubblicati per la casa editrice Seirindō. Dai suoi lavori sono stati realizzati anche cd rom, cartoni animati e film per il grande schermo. In Italia Coconino Press ha già pubblicato le raccolte di racconti L’inferno nelle bottiglie, Notte putrescente e Paradiso, oltre che le graphic novel Midori, la ragazza delle camelie, Il bruco, La strana storia dell’isola Panorama, Il vampiro che ride, Underground e la serie in quattro volumi Tomino la dannata.

Anteprima di Lunatic Lovers