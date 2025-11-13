Chadwick Boseman avrà una stella postuma sulla Walk of Fame

13 Novembre 2025
di
L'attore di Black Panther sarà onorato da Hollywood a cinque anni dalla prematura scomparsa.
Cinque anni dopo la sua prematura scomparsa a 43 anni, l’attore Chadwick Boseman, noto per avere interpretato il ruolo di T’Challa/Pantera Nera nei film del Marvel Cinematic Universe, riceverà una stella sulla Walk of Fame.

Lo ha annunciato la Camera di Commercio di Hollywood, specificando che la cerimonia si terrà il 20 novembre con la presenza del regista Ryan Coogler e dell’attrice Viola Davis, oltre che di Simone Leward- Boseman, vedova dell’attore.

La Camera di Commercio di Hollywood è profondamente onorata di celebrare la straordinaria eredità di Chadwick Boseman con una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Le sue potenti interpretazioni e il suo impatto duraturo, sia sullo schermo che fuori, continuano a ispirare generazioni in tutto il mondo.

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

