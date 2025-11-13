Chadwick Boseman avrà una stella postuma sulla Walk of Fame

Cinque anni dopo la sua prematura scomparsa a 43 anni, l’attore Chadwick Boseman, noto per avere interpretato il ruolo di T’Challa/Pantera Nera nei film del Marvel Cinematic Universe, riceverà una stella sulla Walk of Fame.
Lo ha annunciato la Camera di Commercio di Hollywood, specificando che la cerimonia si terrà il 20 novembre con la presenza del regista Ryan Coogler e dell’attrice Viola Davis, oltre che di Simone Leward- Boseman, vedova dell’attore.
La Camera di Commercio di Hollywood è profondamente onorata di celebrare la straordinaria eredità di Chadwick Boseman con una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Le sue potenti interpretazioni e il suo impatto duraturo, sia sullo schermo che fuori, continuano a ispirare generazioni in tutto il mondo.