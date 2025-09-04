CEO Sony: “Asticella per i film di supereroi si è alzata, basta fare film brutti”

Presente a una conferenza della Bank of America, il CEO di Sony Pictures Ravi Ahuja ha parlato dell’attualità dei film di supereroi sul grande schermo, evidenziando che l’asticella si è alzata per questo genere di film per avere successo al box office.

C’è stato un periodo in cui qualsiasi film sui supereroi aveva quasi la garanzia di un successo – ha detto Ahuja – Penso che l’asticella per i film sui supereroi fosse relativamente bassa. A metà degli anni 2010 praticamente tutti avrebbero avuto incassi incredibili, ma ora anche i film sui supereroi devono avere un certo grado di originalità. Devono aggiungere qualcosa di diverso. Devono avere un legame emotivo. Devono essere eventi culturali che possano essere commercializzati in questo modo.

Il commento del CEO della major arriva dopo alcuni anni di tentativi, da parte della Sony, di costruire una sorta di mini-universo sui personaggi facenti parte del portfolio di Spider-Man, che a parte il franchise di Venom si sono rivelati dei disastri di critica e pubblico.

Ahuja ha espresso ottimismo per il prossimo film sull’arrampicamuri, Spider-Man: Brand New Day, prodotto da Marvel Studios e finanziato e distribuito dalla Sony e interpretato nuovamente da Tom Holland.