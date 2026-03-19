Trailer di Spider-Man: Brand New Day da record, batte Deadpool & Wolverine

Il primo trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, nuovo capitolo del franchise Marvel Studios/Sony, ha totalizzato 718.6 milioni di visualizzazioni nelle prime ore, secondo quanto riportato da WaveMetrix, diventando così il trailer più visto nella storia del cinema.
Il trailer della pellicola con protagonista Tom Holland ha sorpassato il record di visualizzazioni che era stato stabilito da Deadpool & Wolverine di 373 milioni di visualizzazioni. Lo stesso trailer ha superato anche il record di visualizzazioni di Grand Theft Auto (475 milioni).