Trailer di Spider-Man: Brand New Day da record, batte Deadpool & Wolverine

19 Marzo 2026
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Il filmato diventa il più visto nella storia del cinema.
Brandnewday

Il primo trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, nuovo capitolo del franchise Marvel Studios/Sony, ha totalizzato 718.6 milioni di visualizzazioni nelle prime ore, secondo quanto riportato da WaveMetrix, diventando così il trailer più visto nella storia del cinema.

Il trailer della pellicola con protagonista Tom Holland ha sorpassato il record di visualizzazioni che era stato stabilito da Deadpool & Wolverine di 373 milioni di visualizzazioni. Lo stesso trailer ha superato anche il record di visualizzazioni di Grand Theft Auto (475 milioni).

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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