Capitan America tiene al Box Office USA nonostante calo

Alla sua seconda settimana di programmazione negli Stati Uniti, Captain America: Brave New World mantiene il primo posto al box office con un incasso di 28.2 milioni di dollari e un calo, rispetto al weekend di debutto, del 68%.

La pellicola Marvel Studios, sommati i 35.3 milioni di dollari dai mercati esteri, si porta a un totale di 141.2 milioni negli Statui Uniti e 289.2 milioni di dollari a livello globale. Il totale negli USA è, secondo i dati, di circa il 15% in meno rispetto al ritmo di Ant-Man and Tthe Wasp: Quantumania nel medesimo periodo.

Se Brave New World dovesse mantenere queste percentuali, potrebbe non raggiungere i 200 milioni di dollari a livello nazionale. L’unica speranza resta quella di non avere, nelle prossime settimane, una grande concorrenza nelle sale.