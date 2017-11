Brian Michael Bendis passa alla DC Comics!

Con un annuncio inaspettato sul proprio account Twitter, la DC Comics ha annunciato di aver stipulato un contratto in esclusiva con Brian Michael Bendis, che ha confermato dal suo account Twitter.

Non sono ancora noti i termini del contratto, né i progetti su cui lavorerà, ma la notizia è una di quelle grosse: BMB (uno dei nickname dell’autore) è stato per quasi un ventennio il deus ex machina della Marvel Comics, plasmandone la storia con eventi come Vendicatori Divisi, House of M, Secret Invasion, Assedio, AvX, oltre ad aver guidato l’Ultimate Universe con Ultimate Spider-Man (fino alla creazione di Miles Morales) e ad aver scritto storie degli X-Men, dei Vendicatori, I Guardiani della Galassi, Iron Man, oltre agli osannati cicli di Daredevil e Alias.

Un cambio di casa sicuramente epocale su cui, siamo certi, sapremo di più a breve.