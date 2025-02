Brave New World: Nuove proiezioni al Box Office per il film Marvel

Secondo quanto riportato da Deadline, che cita i dati del network di monitoraggio Quorum, Captain America: Brave New World dovrebbe incassare tra gli 86 e i 95 milioni di dollari nei primi 3 giorni del weekend di San Valentino/Presidents Day. Secondo gli stessi dati, anche la cifra degli incassi da venerdì a lunedì (come noto, si tratta di un weekend lungo a causa delle celebrazioni del President Day) è destinata a superare i 100 milioni di dollari.

Questa nuova proiezione, secondo quanto evidenziato, terrebbe conto del cambio di cast nel franchise sull’eroe a stelle e strisce e del rilancio dello stesso. La pellicola potrebbe quindi ripetere l’esordio di Captain America: Winter Soldier del 2014, che aveva aperto con 95 milioni di dollari nei primi 3 giorni di programmazione, che all’epoca uscì nei primi giorni di aprile.

La pellicola Marvel Studios ha il punteggio più alto per quanto riguarda la maggiore consapevolezza tra il pubblico dei film in uscita nel mese di febbraio, rispetto ad altri film come Wolf Man della Universal, Flight Risk della Lionsgate diretto da Mel Gibson, e Paddington in Perù di StudioCanal/Sony. Il film risulta molto forte tra il genere maschile, con le donne sotto i 35 anni non molto indietro rispetto agli uomini sopra i 35 anni in termini di consapevolezza.