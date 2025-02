Venom: The Last Dance in DVD, Blu-Ray e 4K dal 5 febbraio

Arriva in home video il 5 febbraio per Eagle Pictures Venom: The Last Dance di Kelly Marcel, disponibile in DVD, Blu-ray, 4K (BD 4K + BD HD), 4K Limited Edition e Steelbook 4K. Tutte le edizioni saranno arricchite da una card da collezione (che saranno tre nella Limited Edition) e tantissimi contenuti extra, tra cui scene estese ed eliminate, errori sul set e tantissime curiosità sulla realizzazione del film. La star Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del protettore letale Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi, qui diretto da Kelly Marcel. Nel terzo capitolo della trilogia Eddie e Venom sono in fuga: mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro “ultimo ballo”.