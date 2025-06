Box Office USA: I Fantastici Quattro verso impressionante debutto

A pochi giorni dalle prevendite dei biglietti negli USA, che stando a quanto riferito da Fandango sono state le più alte degli ultimi mesi, arrivano le prime stime per il debutto al botteghino de I Fantastici Quattro – L’inizio.

Stando a quanto scritto da BoxOfficeTheory, la pellicola Marvel Studios diretta da Matt Shakman dovrebbe incassare nei primi tre giorni di programmazione tra i 125 e i 136 milioni di dollari, potenzialmente una delle aperture più alte per un film facente parte di un franchise dedicato al fantastico quartetto.

Il sito riferisce che sarà interessante vedere come reagirà il pubblico nel mese di luglio, con ben due film di supereroi in uscita, con il film sui Fantastici Quattro che arriverà due settimane dopo Superman. BoxOfficeTheory sottolinea che in un’epoca in cui molti spettatori sono diventati molto più selettivi riguardo ai film tratti dai fumetti, le due grandi produzioni cercheranno di coesistere nella redditizia fascia di fine estate.