Box Office USA: Buon esordio per Clayface

25 Ottobre 2026
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La pellicola DC Studios debutta bene al Box Office USA.
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In un weekend caratterizzato da incassi non eccezionali, al suo debutto in oltre 3400 sale, Clayface va verso i 24 milioni di dollari nei primi tre giorni di programmazione, in quella che viene definita da molti analisti come una partenza rispettabile per la pellicola DC Studios, il cui budget ammonta a circa 40 milioni di dollari.

Sebbene il film sia destinato a ottenere risultati migliori nel mercato interno rispetto a quello internazionale sulla scia di quanto accaduto con Superman lo scorso anno, Clayface sta riscuotendo un’ottima accoglienza negli Stati Uniti con un punteggio del 93% da parte del pubblico su Rotten Tomatoes, oltre a una valutazione A- su Cinemascore da parte di coloro che l’hanno visto nella serata di esordio.

Nel resto del mondo il film con protagonista Tom Rhys Harries ha incassato altri 43 milioni di dollari, per un totale complessivo di 67 milioni di dollari.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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