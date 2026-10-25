Box Office USA: Buon esordio per Clayface

In un weekend caratterizzato da incassi non eccezionali, al suo debutto in oltre 3400 sale, Clayface va verso i 24 milioni di dollari nei primi tre giorni di programmazione, in quella che viene definita da molti analisti come una partenza rispettabile per la pellicola DC Studios, il cui budget ammonta a circa 40 milioni di dollari.
Sebbene il film sia destinato a ottenere risultati migliori nel mercato interno rispetto a quello internazionale sulla scia di quanto accaduto con Superman lo scorso anno, Clayface sta riscuotendo un’ottima accoglienza negli Stati Uniti con un punteggio del 93% da parte del pubblico su Rotten Tomatoes, oltre a una valutazione A- su Cinemascore da parte di coloro che l’hanno visto nella serata di esordio.
Nel resto del mondo il film con protagonista Tom Rhys Harries ha incassato altri 43 milioni di dollari, per un totale complessivo di 67 milioni di dollari.