“Ben il bugiardo”: live sul “Texone” con Ruju e Biglia il 25/06

Mercoledì 25 giugno, a partire dalle 21, sul canale YouTube de Lo Spazio Bianco andrà in onda una nuova puntata de LSB Live.

Il Texone del 2025, Ben il bugiardo, sarà al centro di un approfondimento a cui parteciperanno lo sceneggiatore Pasquale Ruju e il disegnatore Stefano Biglia.

Protagonista dell’Albo Speciale #41 è Ben O’Leary, un ragazzo molto bravo a parlare ma non ad agire. Un contastorie soprannominato “Ben il bugiardo” che si ritrova, suo malgrado, alle prese con la banda dei fratelli Puentes. Eppure, non tutto il male vien per nuocere: il giovane ha finalmente la possibilità di conoscere il suo eroe, Tex Willer.

L’appuntamento è fissato, la pista è rovente, non mancate!