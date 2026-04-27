Django/Zorro: Brian Helgeland adatterà il fumetto di Tarantino per il grande schermo

27 Aprile 2026
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La Sony riesuma il progetto cinematografico, cancellato nel 2022.
Django zorro

Deadline riporta che la Sony Pictures ha incaricato lo sceneggiatore Brian Helgeland di realizzare la script per un adattamento sul grande schermo di Django/Zorro, basato sul fumetto omonimo scritto dal regista Quentin Tarantino e disegnato da Matt Wagner, pubblicato da DC Comics e Dynamite Entertainment.

Il fumetto fu pubblicato nel 2014 e ne fu messo in piedi un primo tentativo di portarlo sullo schermo, che vide il coinvolgimento di  Jerrod Carmichael, assunto per realizzarne uno script nel 2020. Lo stesso Carmichael, due anni più tardi, rivelò che il progetto era stato cancellato per questioni relative al budget.

La storia del fumetto crossover si svolge numerosi anni dopo gli eventi di Django Unchained, in cui il personaggio di Django è diventato un cacciatore di taglie, alleandosi più tardi con Zorro in una missione per liberare delle persone dalla schiavitù.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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