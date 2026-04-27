Django/Zorro: Brian Helgeland adatterà il fumetto di Tarantino per il grande schermo

Deadline riporta che la Sony Pictures ha incaricato lo sceneggiatore Brian Helgeland di realizzare la script per un adattamento sul grande schermo di Django/Zorro, basato sul fumetto omonimo scritto dal regista Quentin Tarantino e disegnato da Matt Wagner, pubblicato da DC Comics e Dynamite Entertainment.

Il fumetto fu pubblicato nel 2014 e ne fu messo in piedi un primo tentativo di portarlo sullo schermo, che vide il coinvolgimento di Jerrod Carmichael, assunto per realizzarne uno script nel 2020. Lo stesso Carmichael, due anni più tardi, rivelò che il progetto era stato cancellato per questioni relative al budget.

La storia del fumetto crossover si svolge numerosi anni dopo gli eventi di Django Unchained, in cui il personaggio di Django è diventato un cacciatore di taglie, alleandosi più tardi con Zorro in una missione per liberare delle persone dalla schiavitù.