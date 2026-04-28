Burton alle prese con demoni ed epidemie

Con Lullaby prosegue l’avventura editoriale di Burton, il seriale lanciato da Green Moon Comics con Neon Nights. Questo secondo capitolo, sceneggiato da Tommaso De Stefanis e disegnato da Giovanna Gambarato (con cover di Massimiliano Veltri), consolida l’impianto narrativo della serie e ne amplia l’orizzonte.

Burton, lo scrittore tatuato fuggito dall’inferno insieme a demoni che si sono dispersi nel mondo o abitano dentro di lui, continua la sua caccia e la ricerca dell’amata Eleanor. In parallelo si trova coinvolto in un caso ambientato in un asilo, dove si verificano episodi inquietanti legati alla possibile presenza di una nuova entità demoniaca.

La narrazione si muove così su più livelli: dall’indagine esterna agli spazi interiori del protagonista – come il motel mentale –, dal centro di New Archetype fino alla Cintura (la periferia degradata) controllata da Syl la Mano Dorata. Al fianco di Burton agisce Ramona, mezza demone e figlia dello scomparso Zaebos, figura chiave per tenerlo ancorato alla realtà.

De Stefanis introduce nuovi personaggi e inizia a scavare con maggiore decisione nella psicologia del protagonista, affidandosi a flashback intensi e ben inseriti nel flusso narrativo. I dialoghi risultano asciutti, ritmati, con una componente ironica che alleggerisce senza depotenziare i toni più dark. Funziona anche l’equilibrio tra trama verticale e orizzontale, con il caso autoconclusivo che ospita una serie di ganci per la continuity.

Sul piano grafico Gambarato adotta un segno sottile, preciso, particolarmente efficace nelle espressioni e nelle fisionomie dei demoni – come la new entry Yelenia – e nella cura dell’abbigliamento. Le ambientazioni, più fredde e con figure talvolta stilizzate nei campi lunghi, risultano coerenti con gli scenari patinati e quasi artificiali del Nodo (la zona ricca della città), contribuendo a definire un’identità visiva riconoscibile.

Lullaby conferma le potenzialità di Burton: un secondo capitolo che sviluppa personaggi e mitologia, mantiene un buon controllo del ritmo e delle linee narrative e strizza l’occhio al noir, all’esoterismo e al post-punk con tanto di esplicito omaggio ai The Cure.

Abbiamo parlato di:

Burton #2 – Lullaby

Tommaso De Stefanis, Giovanna Gambarato

Green Moon Comics, 2026

80 pafine, brossurato, bianco e nero – 12,00€

ISBN: 9791281563148