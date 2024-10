Bao publishing presenta: Speciale Odio Favolandia

Comunicato stampa

BAO Publishing annuncia l’uscita di Speciale Odio Favolandia di Skottie Young con storie disegnate da Jorge Corona, Rachele Aragno e da molti altri.

Skottie Young torna con questa raccolta nel mondo di Odio Favolandia, la sua creazione personale più famosa, e arruola un manipolo di amici selezionati tra i più talentuosi autori contemporanei. Un volume antologico che esplora aspetti poco raccontati del caramelloso mondo di Favolandia, in cui è intrappolata Gert, che ci è arrivata da piccola ed è cresciuta, ritrovandosi decenni dopo adulta, cinica e disillusa, ma nel corpo di una bambina.

Troverete storie disegnate da Jorge Corona (già autore insieme a Skottie Young di Il me che ami nelle tenebre e la serie Middlewest), dall’italiana Rac hele Aragno (autrice di Melvina), create dai gemelli brasiliani Fábio Moon e Gabriel Bá, e da molti altri. Una raccolta con un’eterogenea commistione di stili narrativi.

APPUNTAMENTI:

Durante Lucca Comics & Games, Skottie Young, Jorge Corona e Rachele Aragno dedicheranno Speciale Odio Favolandia allo stand BAO Publishing.

Skottie Young

Speciale Odio Favolandia

Numero pagine: 144, Colore, formato 17x 26 cm, cartonato

Prezzo: 21 euro

Uscita: ottobre 2024

ISBN: 9791256210527

Per un’anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Skottie Young è l’autore di best seller del New York Times e vincitore di più Premi Eisner, conosciuto per i suoi disegni nella serie Marvel del Mago di Oz, per testi e disegni di Rocket Raccoon, per le illustrazioni su Fortunatamente il latte di Neil Gaiman e per le sue copertine Variant della serie Young Marvel. Per Image Comics, Skottie ha creato, scritto e disegnato la popolare serie Odio Favolandia, ha scritto Middlewest e Il me che ami nelle tenebre, oltre al recente Ain’t No Grave – Sfida alla morte, tutti disegnati da Jorge Corona, oltre ad aver scritto Twig, illustrato da Kyle Strahm. Skottie vive a Kansas City, in Kansas, con sua moglie, i due figli e un cane molto grosso.