Bao publishing presenta: Lyndon – Come il mare sotto la Luna

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Lyndon – Come il mare sotto la Luna il nuovo graphic novel di Irene Marchesini (testi) e Carlotta Dicataldo (disegni).

Lyndon Meriwether è un insegnante. Londra gli va stretta, non riesce più a lavorarci, è in preda a pensieri intrusivi che distruggono la sua serenità. Così decide di trasferirsi su un’isola della costa della Scozia, e di ricominciare. Sperando che dove non lo conosce nessuno non possano arrivare i suoi demoni interiori. Eppure quando uno dei suoi studenti scompare, gli abitanti del luogo sono più pronti a credere che sia stato portato via proprio da uno dei mostri delle leggende contadine che ad andarlo a cercare. Starà a Lyndon, e al fratello del bambino scomparso, correre contro il tempo per evitare il peggio.

Dopo il successo del loro graphic novel di esordio Rebis, Irene Marchesini e Carlotta Dicataldo tornano a raccontare sfaccettature attuali della società calandole in uno scenario storico, rendendo ogni emozione e ogni lotta per vivere più serenamente ancora più forti, pertinenti e urgenti.

APPUNTAMENTI E BOOK TOUR:

Irene Marchesini e Carlotta di Cataldo incontreranno il pubblico a Lucca Comics & Games per i firmacopie presso lo stand BAO Publishing.

Seguiranno le date del tour nelle librerie:

7 novembre ore 18:00

BOLOGNA

Feltrinelli piazza Ravegnana, 1

doppia presentazione di “Ávila” di Teresa Radice e Stefano Turconi e “Lyndon – Come il mare sotto la Luna” di Irene Marchesini e Carlotta Dicataldo

24 novembre ore 18:00

FIRENZE

Feltrinelli piazza della Repubblica, 26/29

doppia presentazione di “Ávila” di Teresa Radice e Stefano Turconi e “Lyndon – Come il mare sotto la luna” di Irene Marchesini e Carlotta Dicataldo

26 novembre ore 18:30

MILANO

Feltrinelli Corso Genova, 20

presentazione di “Lyndon – Come il mare sotto la Luna” di Irene Marchesini e Carlotta Dicataldo