Bao publishing presenta: Lyndon – Come il mare sotto la Luna

Comunicato stampa
BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Lyndon – Come il mare sotto la Luna il nuovo graphic novel di Irene Marchesini (testi) e Carlotta Dicataldo (disegni).
Lyndon Meriwether è un insegnante. Londra gli va stretta, non riesce più a lavorarci, è in preda a pensieri intrusivi che distruggono la sua serenità. Così decide di trasferirsi su un’isola della costa della Scozia, e di ricominciare. Sperando che dove non lo conosce nessuno non possano arrivare i suoi demoni interiori. Eppure quando uno dei suoi studenti scompare, gli abitanti del luogo sono più pronti a credere che sia stato portato via proprio da uno dei mostri delle leggende contadine che ad andarlo a cercare. Starà a Lyndon, e al fratello del bambino scomparso, correre contro il tempo per evitare il peggio.
Dopo il successo del loro graphic novel di esordio Rebis, Irene Marchesini e Carlotta Dicataldo tornano a raccontare sfaccettature attuali della società calandole in uno scenario storico, rendendo ogni emozione e ogni lotta per vivere più serenamente ancora più forti, pertinenti e urgenti.
APPUNTAMENTI E BOOK TOUR:
Irene Marchesini e Carlotta di Cataldo incontreranno il pubblico a Lucca Comics & Games per i firmacopie presso lo stand BAO Publishing.
Seguiranno le date del tour nelle librerie:
7 novembre ore 18:00
BOLOGNA
Feltrinelli piazza Ravegnana, 1
doppia presentazione di “Ávila” di Teresa Radice e Stefano Turconi e “Lyndon – Come il mare sotto la Luna” di Irene Marchesini e Carlotta Dicataldo
24 novembre ore 18:00
FIRENZE
Feltrinelli piazza della Repubblica, 26/29
doppia presentazione di “Ávila” di Teresa Radice e Stefano Turconi e “Lyndon – Come il mare sotto la luna” di Irene Marchesini e Carlotta Dicataldo
26 novembre ore 18:30
MILANO
Feltrinelli Corso Genova, 20
presentazione di “Lyndon – Come il mare sotto la Luna” di Irene Marchesini e Carlotta Dicataldo
Irene Marchesini, Carlotta Dicataldo
Lyndon – Come il mare sotto la Luna
Numero pagine: 208, colore, formato 17x 24 cm, cartonato
Prezzo: 23 euro
Uscita: ottobre 2025
ISBN: 9791256211838
Per un’anteprima del volume, clicca qui
LE AUTRICI
Irene Marchesini, nata a Modena nel 1994, capisce molto presto che, oltre ad amare smisuratamente cartoni animati e fumetti, ha una passione per la scrittura. Procede quindi a ignorare quasi totalmente questo suo bisogno vitale fino a quando non frequenta il corso di fumetto alla Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia, dove decide di dedicarsi alla sceneggiatura. In seguito tenta un approccio alla carriera di fumettista tramite piccoli progetti locali, accantonati quando la collaborazione con Carlotta Dicataldo si fa più solida e fruttuosa. Nel 2023 Rebis, opera di esordio di questo team creativo, è finalmente pronta a vedere la luce per la Casa editrice BAO Publishing.
Carlotta Dicataldo è nata a Modena nel 1994 e vive attualmente a Bologna. Completati gli studi presso la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia, esordisce come illustratrice e fumettista nel 2017. Collabora poi nel 2018 con Disney/Dark Horse, Dupuis, Petit à petit e disegna il trentatreesimo episodio di Monster Allergy. Dal 2021 diventa insegnante nei corsi di fumetto e manga presso la Scuola Romana dei Fumetti. Nel frattempo si concretizza il sodalizio artistico con l’amica e collega Irene Marchesini, con la quale realizza e pubblica Rebis per i tipi di BAO Publishing nel 2023. Nel tempo libero colleziona artbook e alleva coleotteri.