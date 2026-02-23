Bao publishing presenta: “Low, David Bowie e gli anni di Berlino”

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare Low – David Bowie e gli anni di Berlino, il graphic novel dell’autore tedesco Reinhard Kleist che completa la biografia “emotiva” di una delle più grandi icone contemporanee, David Bowie, iniziata con il precedente Starman.

La storia si apre dopo il rivoluzionario tour americano di David Bowie e l’inizio degli iconici “anni berlinesi”. Nel 1976, Bowie fuggì dalla frenetica follia e dall’abuso di sostanze che lo avevano caratterizzato a Los Angeles per raggiungere Berlino.

In cerca di nuova ispirazione, David fa base in uno storico studio di registrazione a pochi passi dal muro che spacca in due la città, e ha per coinquilino Iggy Pop. Nasce “Low”, il primo album della sua “Trilogia berlinese” e l‘amicizia tra Bowie e Iggy spinge entrambi gli artisti verso nuove vette creative.

LOW di Kleist è sia una rivisitazione degli anni berlinesi di Bowie, sia un vibrante ritratto della città stessa. Un viaggio attraverso la scena musicale rivoluzionaria di Berlino Ovest e la sfrenata vita dei club, fino alle sessioni di registrazione agli Hansa Studios.

Umano, profondo e sfaccettato, questo fumetto è un omaggio sentito ad un’icona assoluta, grazie allo stile profondamente empatico del grande fumettista tedesco.

Reinhard Kleist

LOW, David Bowie e gli anni di Berlino

Numero pagine: 176, colore, formato 17 x 23 cm, brossurato

Prezzo: 22 euro

Uscita: marzo 2026

ISBN: 9791256212361

Per un’anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Reinhard Kleist nato nel 1970 a Hürth vicino a Colonia, vive e lavora dal 1996 come fumettista e illustratore a Berlino. Il suo esordio avviene con la pubblicazione dell’albo Lovecraft, cui viene attribuito uno dei più importanti premi del panorama fumettistico tedesco. Nel 2006 viene conosciuto a livello internazionale grazie al graphic novel Cash – I see a darkness, apprezzata e pluripremiata biografia del cantante ripubblicata nel 2016 dalla casa editrice BAO Publishing. Nel 2010 è la volta della biografia di Fidel Castro, raccontata nel graphic novel Castro. Nel 2011 scrive Il pugile, inizialmente uscito a puntate su una rivista di divulgazione tedesca, raccolto poi in un unico volume e pubblicata nel 2014 in Italia da BAO Publishing. Nel 2017 realizza la biografia a fumetti Nick Cave – Mercy on me e nel 2022 il primo volume (di due) della biografia a fumetti di David Bowie dal titolo Starman. Nel 2024 conclude il progetto con il secondo volume, dal titolo Low – David Bowie e gli anni di Berlino. Nel 2026 il volume viene portato in Italia da BAO Publishing.