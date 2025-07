Bao Publishing presenta: “La fortezza” vol.7

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare il settimo volume de La Fortezza, la serie creata da Joann Sfar e Lewis Trondheim.

Questo nuovo, attesissimo settimo volume delle avventure de La Fortezza ci riporta alla linea temporale principale, detta Zenit, della saga, dove Sfar e Trondheim ci fanno ritrovare Herbert e Marvin, dopo la capitolazione del Guardiano, che ha perso il controllo della Fortezza stessa. I nostri eroi sono alle prese con la piena età adulta, l’amore, i problemi della paternità, ma questo non impedisce loro di mettersi regolarmente nei guai, anche nel tentativo di aiutare il povero Guardiano.

Contiene i capitoli da 7 a 10 della collana Zenit originale, e i capitoli 13 e 14 della collana Mostri della Fortezza, presentati in ordine di livelli successivi della Fortezza stessa. Disegni e colori di: Boulet, Quignon, David B.

Bastien Quignon, Boulet, David B., Joann Sfar, Lewis Trondheim,

La Fortezza Volume 7

Numero pagine: 296, colore, formato 21×28 cm, cartonato

Prezzo: 29 euro

Uscita: dicembre 2024

ISBN: 9791256211326

Per un anteprima del volume, clicca qui

Gli autori

Joann Sfar (1971) è autore di fumetti, romanziere, regista. Figlio di ebrei sefarditi e ashkenazi, per propria definizione “ebreo berbero”, si è fatto spesso influenzare dai racconti popolari ebraici nella realizzazione delle sue opere. Da sempre autore prolifico, in una decina d’anni ha firmato quasi cento libri, oltre a dirigere un film sulla vita di Serge Gainsbourg e a lavorare all’adattamento animato di una delle sue opere più famose, Il gatto del rabbino. Nel 2012 BAO Publishing pubblica Chagall in Russia, inizialmente edito in Francia da Gallimard. Nel 2019, sempre per BAO Publishing, ha inizio il piano di pubblicazione integrale della celebre serie di cui Sfar è co-creatore insieme a Lewis Trondheim, La Fortezza.

Lewis Trondheim (1964) è un celebre fumettista francese. Nel 1990, insieme ad altri esponenti del fumetto d’oltralpe, fonda il gruppo “L’Association”, destinato a rivoluzionare la Nona Arte in Francia. Dal 1991 inizia a collaborare con il laboratorio “Nawak”, grazie al quale lavora con numerosi autori. Prolifico e versatile, è capace di confrontarsi con diversi generi senza mai perdere la propria cifra stilistica. Nel 2005 è stato nominato “Chevalier des Arts et Letteres” e, nel 2006, è stato insignito con il “Grand Prix de la ville d’Angoulême”. Nel 1997, in coppia con Joann Sfar, ha creato una serie destinata a fare storia: La Fortezza, portata in Italia per la prima volta in versione integrale da BAO Publishing nel 2019.