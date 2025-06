Bao publishing presenta: “Dovevo dirti una cosa”, il nuovo fumetto di Alberto Madrigal

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare il nuovo graphic novel di Alberto Madrigal: Dovevo dirti una cosa. Angela e Roberto stanno insieme, ma ciò che non si dicono sta iniziando a minare la loro relazione.

Roberto lavora come editor in una casa editrice e sogna un importante futuro letterario, è molto concentrato su se stesso. Angela deve ancora capire cosa sta cercando nella vita, ma di sicuro vuole un cambiamento e forse dovrà lasciare Roberto.

I loro destini, solo apparentemente divergenti, stanno per farli incontrare su un terreno nuovo, a loro insaputa, grazie a una serie di circostanze fortuite che ruotano attorno alla figura di un autore famosissimo, un misterioso caso letterario.

Una storia disegnata interamente all’acquerello, ambientata tra Milano, Torino e Roma, che alla fine rimette al centro i sentimenti, i legami familiari profondi e l’importanza dei libri.

Gli incontri

Alberto Madrigal presenta “Dovevo dirti una cosa”

lunedì 9 giugno alle 19:30

Roma

Giufà Libreria Caffè

Via deli Aurunci, 38

—

venerdì 13 giugno ore 18:30

Bologna

Zoo

Strada maggiore 50/A

—

sabato 14 giugno ore 19:30

Milano

Noi Libreria, via delle leghe 18

Alberto Madrigal

Dovevo dirti una cosa

Numero pagine: 208, colore, 16×22 brossurato

Prezzo: 21,00 euro

Uscita: 30 maggio 2025

ISBN: 9791256211524

Per un anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Alberto Madrigal è nato in Spagna e residente a Berlino dal 2007. Dopo alcune storie brevi e lavori da illustratore freelance, fa il suo esordio nel mondo del fumetto con la sua prima opera lunga nel 2013, quando pubblica Un lavoro vero (BAO Publishing), di cui è autore completo. Nel 2015, per la stessa Casa editrice, pubblica Va tutto bene, in cui ritrova i temi dello smarrimento e i sogni di una generazione che lotta per affermare la propria identità. Nel 2015 realizza le illustrazioni de L’albero delle storie, romanzo per ragazzi scritto da Gabriele Clima e pubblicato nella collana “Il battello a Vapore” (Edizioni Piemme). Nel 2017 realizza i disegni di Berlino 2.0, graphic novel scritto da Mathilde Ramadier edito dalla Casa editrice francese Futuropolis e pubblicato in Italia da BAO Publishing. Nel 2019, sempre per i tipi di BAO, realizza Pigiama Computer Biscotti, un’attenta riflessione sulla paternità. Nel 2025 esce il suo nuovo graphic novel, Dovevo dirti una cosa, in cui i temi dell’incomunicabilità tornano prepotenti all’interno della sua narrazione.