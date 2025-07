Bao publishing presenta: Animal pound

Comunicato stampa

BAO Publishing annuncia l’uscita di Animal Pound di Tom King (testi) e Peter Gross (disegni).

Quando gli animali si stancano di essere ingabbiati e maltrattati, è solo questione di tempo prima che la situazione precipiti… Dopo una rivolta che mette cani, gatti e conigli a capo del rifugio per animali Mansfield, la nuova alleanza porta con sé una sfida inaspettata: come gettare al meglio le basi per una nuova democrazia? Riusciranno a mettere da parte le loro differenze per il bene superiore del rifugio?

Tom King non è certo un nome che ha bisogno di presentazioni: ha rivisitato con il suo stile alcuni tra i supereroi più importanti pubblicati tra Marvel e DC Comics, fornendo ispirazione anche al Marvel Cinematic Universe, e come owner creator si è fatto notare con Love Everlasting, portato in Italia da BAO. Ora, insieme al disegnatore candidato al premio Eisner Peter Gross (American Jesus, The Books of Magic), realizza un aggiornamento dell’allegoria orwelliana de La fattoria degli animali per il XXI secolo.

Peter Gross, Tom King

Animal Pound

Numero pagine: 176, colore, 17×26 cartonato

Prezzo: 22,00 euro

Uscita: luglio 2025

ISBN: 9791256210824

Per un anteprima del volume, clicca qui

GLI AUTORI

Tom King è un pluripremiato scrittore vincitore di diversi premi Eisner, Ringo e Harvey, noto per il suo lavoro su Mister Miracle, Batman, Visione, The Sheriff of Babylon, Strange Adventures, The Human Target, Superman Up in the Sky e molti altri. I suoi lavori sono apparsi numerose volte nella lista dei best seller del New York Times. La miniserie Visione, scritta nel 2021, è stata l’ispirazione per la serie televisiva di successo WandaVision. Prima della sua carriera di scrittore, King ha servito all’estero come ufficiale antiterrorismo della CIA nei teatri di guerra in Iraq e Afghanistan. Vive a Washington DC con la moglie e tre figli.

Peter Gross è co-creatore della serie The Unwritten per DC/Vertigo e co-creatore e disegnatore di American Jesus/Chosen con Mark Millar. Ha inoltre illustrato due delle serie più longeve di Vertigo: Lucifer e Books of Magic. Vive a Minneapolis, Minnesota, con sua moglie Jeanne McGee.