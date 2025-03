Avengers: i Fratelli Russo parlano durata dei nuovi film e della segretezza

Intervistati da Collider, Joe e Anthony Russo hanno avuto modo di parlare di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, i due nuovi capitoli cinematografici sugli eroi più potenti della Terra la cui lavorazione è ormai prossima in Inghilterra, dato che la partenza, dopo un piccolo rinvio è prevista per il mese prossimo.

Partiremo ad aprile, e questo per il primo e poi il secondo arriverà poco dopo – ha detto Joe Russo, rivelando che hanno in programma di girare per circa sei mesi ciascuno di essi.