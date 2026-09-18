Storie di Segni #1: Manuele Fior

18 Settembre 2026
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Disponibile per l'ascolto la prima puntata di Storie di Segni, nuovo podcast firmato SonoCoseSerie, Audaci e Lo Spazio Bianco. Ospite: Manuele Fior
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È online la prima puntata di Storie di Segni, podcast che racconta il fumetto non come semplice prodotto editoriale ma come linguaggio, pratica e forma di pensiero, attraverso la voce di sei autrici e autori.
Nella prima puntata scopriamo il processo creativo di Manuele Fior, fumettista e illustratore vincitore di prestigiosi premi in Italia e in Francia con lavori come L’intervista, Celestia, i manifesti per la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia o le cover della serie Bonelli Mercurio Loi.
Storie di Segni è disponibile su Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music.

Ascolta qui la prima puntata

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