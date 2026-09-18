Editoriale Cosmo presenta Le Città OScure – La febbre di Urbicanda

18 Settembre 2026
di
Esce nella collana Integrali Deluxe un nuovo volume del ciclo delle Città Oscure di Peeters e Shuiten.
La febbre di Urbicande cover

Comunicato stampa

Vincitore del premio Miglior Album ad Angoulême nel 1985, La febbre di Urbicanda è il secondo volume della lunga saga di Francois Schuiten e Frederik Peeters.
L’Urbatect Eugen Robick è insoddisfatto. L’Alta Commissione, che governa Urbicande, si rifiuta di autorizzare la costruzione di un ponte che, secondo Robick, ripristinerebbe un equilibrio urbano minacciato. È in questo contesto che uno strano oggetto compare sulla scrivania di Robick: una struttura cubica cava di origine sconosciuta, fatta di un metallo indistruttibile, che inizia a crescere lentamente…

La febbre di Urbicanda
Francois Schuiten, Frederik Peeters, Jack Durìeux (colori)
Editoriale Cosmo, 2026
104 pagine, brossurato con alette, colori – 29,90 €
ISBN: 978882979994

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