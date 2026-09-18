Editoriale Cosmo presenta Le Città OScure – La febbre di Urbicanda

Comunicato stampa

Vincitore del premio Miglior Album ad Angoulême nel 1985, La febbre di Urbicanda è il secondo volume della lunga saga di Francois Schuiten e Frederik Peeters.

L’Urbatect Eugen Robick è insoddisfatto. L’Alta Commissione, che governa Urbicande, si rifiuta di autorizzare la costruzione di un ponte che, secondo Robick, ripristinerebbe un equilibrio urbano minacciato. È in questo contesto che uno strano oggetto compare sulla scrivania di Robick: una struttura cubica cava di origine sconosciuta, fatta di un metallo indistruttibile, che inizia a crescere lentamente…

La febbre di Urbicanda

Francois Schuiten, Frederik Peeters, Jack Durìeux (colori)

Editoriale Cosmo, 2026

104 pagine, brossurato con alette, colori – 29,90 €

ISBN: 978882979994