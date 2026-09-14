Gli X-Men prendono forma, le prime partnership di Doomsday

X-Men

Con l’annuncio dell’ingresso nel cast del nuovo adattamento cinematografico sui mutanti dell’attore Asa Germann continua a delinearsi la formazione che vedremo sul grande schermo diretta da Jake Schreier.

Al momento, la scelta dei personaggi effettuata dal regista di Thunderbolts* e dai Marvel Studios indica un elemento fondamentale da evidenziare, ovvero il puntare su un cast trasversale che sappia unire classico e moderno. Se da un lato, infatti, prende sempre più forma quella che nei fumetti è stata la formazione originale degli X-Men vista negli anni ’60, con la presenza di Jean (Sadie Sink), Scott (Kit Connor), del professor Xavier (Christopher Abbott) e del Warren di Asa Germann, dall’altra vediamo la presenza di personaggi facenti parte del rilancio dei mutanti Marvel, sia per quanto riguarda quello degli anni ’70 e ’80, con Tempesta (Maya Boyd) e Rogue (Inde Navarrrette), sia per le riletture più recenti, elemento questo sottolineato dalla presenza di Emma Frost (Samara Weaving).

Altro fattore che riveste una grossa importanza, e che continua nella direzione che avevamo analizzato solo poche settimane fa, è il puntare non solo su volti noti ma anche su attori emergenti che negli ultimi tempi hanno visto salire le proprie quotazioni a Hollywood. Esempi in questo senso sono, oltre a Sadie Sink di cui abbiamo già parlato in maniera approfondita, sicuramente Samara Weaving, che ha costruito una solida reputazione di “Scream Queen” a livello mainstream con pellicole quali Finchè morte non ci separi e il suo sequel, e soprattutto Inde Navarrette, che al momento è il membro del cast a cui tutti guardano con maggiore interesse, per più di una ragione in particolare.

L’attrice, esplosa letteralmente grazie alla pellicola Obsession, ha navigato un pochino a vista dopo il travolgente e inaspettato successo della pellicola di Curry Barker, aspettando saggiamente la giusta offerta e nel frattempo spendendo bene la sua notorietà improvvisa. Proprio il suo arrivo nel cast della pellicola sugli X-Men è indice di questa fase, con la Navarrette che ha optato alla fine per un progetto che le offra una notevole esposizione e potenzialmente più opportunità per il futuro.

Quella della Navarrette è comunque una scelta non esente da rischi. La 25enne prima di Obsession era una perfetta sconosciuta, che aveva da poco terminato il suo ruolo di maggiore importanza partecipando alla serie Superman & Lois, e al momento non è valutabile se la sua performance nella pellicola horror che le ha donato celebrità sia stata la conferma di un talento in ascesa o semplicemente un colpo di fortuna dovuto a uno script intelligente, soprattutto in mancanza di una seconda interpretazione di un certo livello.

È però da sottolineare che i rischi e le scommesse sono sempre stati un elemento fondamentale dei Marvel Studios sin dal primo film di Iron Man, e fino ad ora la responsabile del casting Sarah Finn ha sempre dimostrato una certa oculatezza nella ricerca degli attori da utilizzare, venendo poi ripagata con ottime interpretazioni e lanciando la carriera di quelle che oggi sono delle vere e proprie star del grande schermo, chi più chi meno.

La medesima analisi si potrebbe esprimere anche per l’esordiente Maya Boyd che interpreterà Tempesta, ma quest’ultima ha ovviamente meno riflettori puntati e meno aspettative rispetto alla Navarrette, e potrebbe anche rivelarsi alla fine la vera sorpresa della nuova versione cinematografica degli X-Men.

Avengers: Doomsday

A meno di 100 giorni dallo sbarco nelle sale della pellicola Marvel Studios, iniziano a svelarsi le prime partnerships ufficiali legate ad Avengers: Doomsday, di cui vi avevamo accennato nella precedente puntata di questa rubrica.

Il film evento dei Marvel Studios caratterizzerà infatti l’undicesima giornata della nuova stagione della NBL (National Basket League) in Australia e Nuova Zelanda, portando uno dei franchise di intrattenimento più importanti al mondo a contatto con gli appassionati di basket.

In occasione di quella giornata, che sarà dedicata esclusivamente alla pellicola diretta dai fratelli Russo, tutte le 10 squadre della NBL indosseranno divise dal design esclusivo ispirate all’attesissimo film dei Marvel Studios. Le maglie in edizione limitata saranno svelate a ridosso dell’evento e saranno acquistabili dai tifosi tramite l’NBL Store.

La giornata prenderà il via giovedì 3 dicembre con la sfida tra i Brisbane Bullets (squadra di casa) e i Perth Wildcats. L’iniziativa segue la riuscita collaborazione di Disney+ con la prima edizione della Ignite Cup e conferma il ruolo di ESPN come emittente ufficiale della NBL.

Alex Hamilton, Chief Product Officer del gruppo NBL, ha espresso l’entusiasmo della lega nell’offrire ai tifosi un’altra esperienza unica.

Il basket e l’intrattenimento hanno la straordinaria capacità di unire le persone; la giornata dedicata ad Avengers: Doomsday dei Marvel Studios regalerà un momento emozionante ai nostri tifosi proprio in una fase cruciale della stagione. Non vediamo l’ora di scoprire i design delle maglie delle nostre squadre e di celebrare uno dei franchise di intrattenimento più iconici al mondo.

Siamo entusiasti di questa giornata della NBL a tema speciale, che unisce i personaggi Marvel più amati dal pubblico e le grandi stelle del basket australiano. Questa collaborazione locale celebra l’uscita, prevista per la fine dell’anno, del nostro epico film Avengers: Doomsday e consolida il rapporto, ormai consolidato e in costante crescita, che ci lega alla NBL – ha dichiarato invece Kylie Watson-Wheeler di The Walt Disney Company.

Altra iniziativa, questa volta legata al campo del merchandise, è quella di Ravensburger, che nell’ottica di una collaborazione che dura da diversi anni con Disney e Marvel Studios, ha annunciato il lancio di uno speciale puzzle del film composto da 500 pezzi che sarà disponibile nei negozi fisici e online già in questi giorni. Un altro puzzle, più esteso in quanto comprendente ben 1000 pezzi, sarà invece disponibile da ottobre.