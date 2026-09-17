Letture in breve #64

Ogni collaboratrice e collaboratore del sito legge molto di più di quanto riesce a scrivere o di quanto gli piacerebbe scrivere. Tante di queste letture sono spesso accompagnate da note e appunti, utili come schemi o embrioni di future analisi e recensioni.
Per non perdere queste analisi preliminari che tanti di noi fanno, ma soprattutto per dare spazio e visibilità a tutte quelle decine di fumetti che ogni mese escono oggi in libreria, fumetteria ed edicola ma a cui – giocoforza – non riusciamo a dedicare articoli completi, è arrivata la rubrica Letture in breve.
In ogni puntata ci troverete piccoli spot, teaser, microanalisi delle letture, recenti o meno, di spaziobianchiste e spaziobianchisti.
Debby Tung, Passione libri
Disturbia di Susanna Damato (autoproduzione Uffa Fumetti, 2025)
Realizzato in un formato A6 orizzontale in cui ogni pagina è occupata da una vignetta, Disturbia di Susanna Damato (collettivo Uffa Fumetti) è una sorta di found footage fumettistico che segue l’ultima esplorazione di di una coppia di cacciatori di fantasmi prima della loro misteriosa scomparsa.
L’autrice sfruttando pienamente il formato scelto riesce a imprimere un ritmo veloce alla lettura e gioca con abilità con la ripetizione di immagini fisse, creando profondità con sfondi ben dettagliati realizzati a matita in toni di grigio su cui si staglia la linea chiara con cui vengono rappresentati i due protagonisti, in un bianco e nero netto e definito. Lo stacco grafico è netto e deciso e la resa cartoonesca dei protagonisti nulla toglie all’inquietudine e al mistero del racconto. Lo svolgimento della vicenda in tempo reale rappresentata in soggettiva avvince il lettore e lo fa arrivare col fiato sospeso all’ultima pagina.
David Padovani
Absolute Zero, di Christopher Nolan e Sean Gordon Murphy (Wired, 2014)
Fumetto prequel di Interstellar sceneggiato dallo stesso Christopher Nolan, Absolute Zero fornisce un retroscena interessante sul personaggio del dottor Mann (interpretato da Matt Damon), leader della missione Lazarus e tra i più eminenti scienziati della Terra. Nel fumetto, Nolan mostra come Mann sia sempre più disperato: poiché il pianeta è inospitale e non adatto a sostenere la vita umana, falsifica i dati raccolti da KIPP (il robot che lo accompagna) per avere riscontri positivi da riferire. Sean Murphy realizza il tutto contrapponendo alla luce del pianeta ghiacciato l’oscurità della navicella e dello stesso Mann, che medita il tradimento utilizzando i dati falsi come veritieri per attirare una squadra di soccorso. In appena sette pagine Nolan e Murphy realizzano uno spaccato interiore affascinante che mostra la discesa nella follia del dottor Mann e contribuisce a dare spessore a un personaggio che, logorato dai fallimenti, perde la ragione e pone sé stesso prima della missione.
Daniele Garofalo
Bassa marea di Daniel Pecqueur e Jean-Pierre Gibrat (Alessandro Editore, 2020)
Daniel Pecqueur e Jean-Pierre Gibrat partono da una premessa fantascientifica abbastanza classica – a causa di uno scienziato pazzo e di sua moglie la Terra viene sommersa dalle acque – e sviluppano Bassa Marea come una sorta di fiaba. L’ambientazione veneziana ben si presta alla sospensione temporale che ammanta il fumetto, unita a un certo gusto per l’assurdo. Il risultato è un volume piacevole, non imprescindibile ma comunque consigliato ai fan di Gibrat, perché vi si ritrovano i tanti pregi della sua arte. Allo stesso tempo, il suo difetto principale, ossia la ripetitività dei volti, viene smorzato dal fatto che, rispetto ad altre storie come Il volo del corvo, Il rinvio e Mattéo, ci sono meno figure coinvolte.
Arrivando alle ultime pagine dell’albo, si intercetta la parte più interessante di esso, in cui un nuovo personaggio entra in scena.
Federico Beghin
Batman: Lo Specchio Nero di Scott Snyder, Jock e Francesco Francavilla (Panini Comics, 2026)
Nel volume Lo Specchio Nero, la figura del Cavaliere Oscuro passa quasi in secondo piano, lasciando il ruolo di protagonista al commissario Gordon e alla sua famiglia. Infatti il ritorno a Gotham di James Jr., il figlio psicopatico del poliziotto, è la premessa attorno a cui Scott Snyder sviluppa una narrazione cruda, altamente drammatica e che esplora a fondo tanto la psiche del commissario e di chi gli sta vicino, quanto le dinamiche familiari che li coinvolgono. L’autore riesce poi a gestire egregiamente la tensione e a tenere il lettore sul filo del rasoio; la storia non svela mai apertamente le sue carte, il dubbio e l’incertezza accompagnano ogni nuova rivelazione e le aspettative possono venire sovvertite da un momento all’altro. L’impianto artistico è un altro punto di forza: lo stile espressivo di Jock e lo storytelling audace di Francesco Francavilla si armonizzano perfettamente con una colorazione cupa ma capace di regalare anche diverse tavole dal sapore distintamente pop.
Marco Marotta
The Shadow: L’astrologo di Hitler / La Luce del Mondo di Dennis O’Neil, Michael William Kaluta, Chris Roberson, Giovanni Timpano (Editoriale Cosmo, 2018)
Per un breve periodo la Marvel Comics detenne i diritti dell’iconico eroe The Shadow, pubblicando nel 1988 questa graphic novel. Il vigilante Lamont Craston è impegnato a proteggere la vita di una ragazza – inconsapevole pedina di un gioco di potere tra New York e Berlino – perché figlia dell’astrologo personale di Adolf Hitler e custode di segreti che potrebbero influenzare le decisioni del Führer. Scritta da Dennis O’Neil e disegnata da Michael Kaluta (il disegnatore più rappresentativo e iconico del personaggio), L’astrologo di Hitler è una storia a tinte forti che mescola spionaggio e fatti storici realmente accaduti. La narrazione ha toni adulti ed è caratterizzata da un’atmosfera drammatica e cupa, sublimata dalle tavole pittoriche di un Kaluta molto ispirato. Per i fan dell’Uomo Ombra, questa è una lettura imprescindibile nonché di alto livello artistico, al pari di un altro caposaldo come Sangue e Giudizio di Howard Chaykin. Completa il sommario la saga crime/mistery La luce del mondo di Chris Roberson e Giovanni Timpano.
Paolo Pugliese
I racconti del focolare di Alessio Schiazza (autoproduzione, 2025)
Elaborato artistico per la tesi triennale in fumetto e illustrazione al corso di Fumetto e illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna, con relatore il fumettista Otto Gabos, I racconti del focolare di Alessio Schiazza è una raccolta di storie brevi incentrate sulla letteratura e l’immaginario folcloristico della Sardegna. Il giovane autore, originario del piccolissimo paese di Flussio (Oristano), mette su carta una serie di racconti che attingono a piene mani alla tradizionale orale delle zone interne dell’isola, tra Barbagia e Planargia, usando uno stile – soprattutto nella resa dei personaggi – che si ispira al mangaka Shigeru Mizuki, mentre negli sfondi gioca con un segno di tratteggi e retinature in bianco e nero che rimanda ad alcune correnti artistiche della tradizione pittorica sarda. Al netto di alcune ingenuità grafiche e narrative che non possono non esserci in quello che è il lavoro finale di un percorso di apprendimento accademico, il libro a fumetti si fa apprezzare per originalità dei contenuti e per la scelta di provare a raccontare con il linguaggio del manga le vicende e i personaggi del folclore della Sardegna.
David Padovani
Per questa puntata è tutto. Letture in breve torna tra due settimane con nuove letture, brevi o lunghe che siano.