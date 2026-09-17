Letture in breve #64

Per un breve periodo la Marvel Comics detenne i diritti dell’iconico eroe The Shadow, pubblicando nel 1988 questa graphic novel. Il vigilante Lamont Craston è impegnato a proteggere la vita di una ragazza – inconsapevole pedina di un gioco di potere tra New York e Berlino – perché figlia dell’astrologo personale di Adolf Hitler e custode di segreti che potrebbero influenzare le decisioni del Führer. Scritta da Dennis O’Neil e disegnata da Michael Kaluta (il disegnatore più rappresentativo e iconico del personaggio), L’astrologo di Hitler è una storia a tinte forti che mescola spionaggio e fatti storici realmente accaduti. La narrazione ha toni adulti ed è caratterizzata da un’atmosfera drammatica e cupa, sublimata dalle tavole pittoriche di un Kaluta molto ispirato. Per i fan dell’Uomo Ombra, questa è una lettura imprescindibile nonché di alto livello artistico, al pari di un altro caposaldo come Sangue e Giudizio di Howard Chaykin. Completa il sommario la saga crime/mistery La luce del mondo di Chris Roberson e Giovanni Timpano.

Paolo Pugliese