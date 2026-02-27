Astro Boy: Film Live-Action in lavorazione alla Sony

Secondo quanto riportato da Jeff Sneider, Sony Pictures ha messo in lavorazione un adattamento live-action di Astro Boy, il manga creato da Osamu Tezuka protagonista di una famosa serie animata negli anni ’60.
A occuparsi del progetto saranno Jason Reitman (Ghostbusters_ Legacy) e Gil Kenan (Ghostbusters – Minaccia Glaciale).
Non è la prima volta che il personaggio viene adattato per il grande schermo, di cui è stato realizzato l’ultima volta un film animato nel 2009 che si rivelò un disastro di critica e pubblico. Qualche anno fa, la Sony annunciò una pellicola ibrida dal vivo e in CGI che avrebbe dovuto vedere alla regia Genndy Tartakovsky, ma che successivamente finì nel limbo.