Arriva in libreria il Pinocchio di Mike Mignola per Edizioni NPE

Comunicato stampa

Dal 30 gennaio 2026 nelle librerie e fumetterie sarà disponibile il volume di Pinocchio illustrato dal fumettista americano Mike Mignola e pubblicato da Edizioni NPE.

Il debutto del creatore di Hellboy nel catalogo dell’editore campano si segnala per la particolarità che, già da prima dell’uscita ufficiale nei circuiti librari, NPE ha annunciato che l’intera prima tiratura del volume è andata esaurita tra pre-ordini sul sito e prenotazioni delle librerie.

Questa edizione, che contiene le cinquanta illustrazioni – colorate da Dave Stewart – che Mignola ha dedicato al burattino di Collodi si presenta come un cartonato di grande formato protetto da un cofanetto rigido.

Lo stile “gotico” e pieno di neri di Mignola restituisce a Pinocchio la sua natura più profonda e inquieta, lontano da ogni edulcorazione.

Visto l’esaurimento della prima tiratura, Edizioni NPE ha già annunciato la prima ristampa del volume.

Pinocchio

Carlo Collodi con le illustrazioni di Mike Mignola e Dave Stewart

Edizioni NPE, 2026

184 pagine, cartonato con box e segnalibro, colori – 49,00 €

ISBN: 9788836272808