Arriva in libreria il Pinocchio di Mike Mignola per Edizioni NPE

28 Gennaio 2026
di
Dal 30 gennaio 2026 arriva nelle librerie l'opera di Collodi illustrata dal fumettista americano, in una edizione di grande formato.
Comunicato stampa

Dal 30 gennaio 2026 nelle librerie e fumetterie sarà disponibile il volume di Pinocchio illustrato dal fumettista americano Mike Mignola e pubblicato da Edizioni NPE.

Il debutto del creatore di Hellboy nel catalogo dell’editore campano si segnala per la particolarità che, già da prima dell’uscita ufficiale nei circuiti librari, NPE ha annunciato che l’intera prima tiratura del volume è andata esaurita tra pre-ordini sul sito e prenotazioni delle librerie.

Questa edizione, che contiene le cinquanta illustrazioni – colorate da Dave Stewart – che Mignola ha dedicato al burattino di Collodi si presenta come un cartonato di grande formato protetto da un cofanetto rigido
Lo stile “gotico” e pieno di neri di Mignola restituisce a Pinocchio la sua natura più profonda e inquieta, lontano da ogni edulcorazione.

Visto l’esaurimento della prima tiratura, Edizioni NPE ha già annunciato la prima ristampa del volume.

Pinocchio
Carlo Collodi con le illustrazioni di Mike Mignola e Dave Stewart
Edizioni NPE, 2026
184 pagine, cartonato con box e segnalibro, colori – 49,00 €
ISBN: 9788836272808

la redazione

Ultimi articoli