Anthony Mackie e l’importanza di essere Capitan America

Durante la sua presenza a Roma, ieri, per presentare Captain America: Brave New World, l’attore Anthony Mackie ha avuto modo di sottolineare quanto sia importante interpretare un Capitan America di colore, andando poi nello specifico sul ruolo e sul simbolo da esso rappresentato.

Penso che sia importante per i bambini neri vedere un Capitan America nero tanto quanto per i bambini bianchi. Crescendo, uno dei miei supereroi preferiti era verde. Non era una questione di razza o altro. Era un bravo ragazzo che cercava di fare la cosa giusta. È molto importante per i bambini di tutte le razze poter guardare qualcosa e avere qualcuno a cui guardare, indipendentemente dal loro aspetto. Si può vedere che quel pacchetto include un bravo essere umano, al contrario di ciò che è stato percepito da tutti gli altri.

Capitan America rappresenta tante cose diverse e non credo che il termine ‘America’ debba essere una di queste rappresentazioni. Riguarda un uomo che mantiene la parola data, che ha onore, dignità e integrità.