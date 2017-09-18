Anteprima di Harrow County Vol #3 (ReNoir Comics)

Harrow County , pubblicato in USA da Dark Horse Comics, è un horror ambientato in un villaggio del sud degli Stati Uniti, che racconta la crescita di Emily, una ragazza che scopre di essere una strega. La scoperta le cambia radicalmente la vita, aprendole il mondo degli spiriti e delle creature magiche ma rendendola malvista e temuta dagli uomini.

Nel terzo volume della serie, Il dottore dei serpenti, che ReNoir Comics presenta al pubblico italiano, Cullen Bunn – supportato da un team di disegnatori e coloristi – racconta le avventure in solitario dei comprimari della serie, approfondendo le figure del bambino senza pelle, famiglio di Emily, e della sua migliore amica Bernice. Ovviamente anche alla giovane strega è dedicato un racconto, che la vede lottare contro una casa infestata.

Oltre al creatore grafico Tyler Crook, le storie sono disegnate da Carla Speed McNeil, con colori di Jenn Manley Lee, e da Hannah Christenson.

ECCO A VOI UNA CORPOSA ANTEPRIMA DEI TRE RACCONTI CONTENUTI NEL VOLUME

Abbiamo parlato di:

Harrow County Vol #3 – Il dottore dei serpenti

Cullen Bunn, Carla Speed McNeil, Tyler Crook, Hannah Christenson, Jenn Manley Lee

Traduzione di Valerio Stivè

ReNoir Comics, 2017

136 pagine, brossurato, a colori – 14,90 €