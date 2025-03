Anteprima fumetto: “Babbo, dove sei?” di Francesca Ghermandi (Canicola Edizioni)

Babbo, dove sei? di Francesca Ghermandi: un’autobiografia e una biografia laterali e inedite dei Ghermardi: Francesca la fumettista, e il padre Quinto, lo scultore dell’informale. Un’opera unica dove disegno, illustrazione, fumetto si mescolano in un corpo solo, per un racconto profondo, esilarante e commovente insieme. Ghermandi ci racconta il rapporto con suo padre in una narrazione familiare toccante, sulla scia di Lessico familiare, ma filtrato da un’ironia irresistibile che rimanda a John Fante.

Francesca Ghermandi, tra le più grandi firme del fumetto italiano, realizza il suo primo libro di matrice autobiografica dedicato alla figura del padre, lo scultore Quinto Ghermandi. Una figlia racconta suo padre attraverso un fiume di ricordi che prendono forma in parole, disegni, fumetti. Un viaggio nella memoria personale di una delle autrici che hanno fatto la storia del fumetto in Italia a partire dagli Ottanta.

In Babbo, dove sei? emerge il ritratto di un uomo, un artista, un padre, un “paracadutista piombato sul nostro pianeta” come lo definisce l’autrice stessa, che sfugge a facili definizioni ed è raccontato senza filtri edulcoranti o celebrativi. Lo sguardo di una figlia, bambina, ragazza, donna, narratrice, lo racconta in tutta l’ironia e lo spirito anticonformista che lo caratterizzavano, citando artisti, fotografi, storici dell’arte che hanno gravitato attorno a lui, da Decio Camera a Giuseppe Marchiori, ma anche personaggi semplicemente familiari, con affondi sul privato e sul contesto storico talvolta seri, comici o estremamente commoventi.

Tra le tante testimonianze, Leo Lionni scrive: “Ricordo la sicurezza con la quale sapeva riconoscere il preciso unico istante in cui idea e forma si sovrappongono senza lasciar contorni… Questa per me è stata la lezione di Ghermandi!”.

Francesca Ghermandi, Babbo, dove sei?

208 pp in bianco e nero, 15×21

Isbn: 9788899524814

20 euro

Aprile 2025

In occasione di BOOM! Crescere nei libri, presso lo spazio della Biblioteca MAMbo – Museo Morandi, al libro viene dedicata una mostra di originali che mette al centro il processo creativo di Francesca Ghermandi nella realizzazione di questa opera.

Appuntamenti in occasione di BOOM! Crescere nei libri:

Domenica 30 marzo h 17 // Biblioteca MAMbo – Museo Morandi

Inaugurazione mostra.

Da lunedì 31 marzo a mercoledì 16 aprile // Biblioteca MAMbo – Museo Morandi

Mostra di originali.

Orari: da martedì a venerdì h 14-18; lunedì 31 marzo h 14-18

Lunedì 14 aprile h 18 // Biblioteca Salaborsa – Auditorium Biagi

Incontro con l’autrice in dialogo con Fabiola Naldi.

Le iniziative sono realizzate in collaborazione con MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna | Settore Musei Civici Bologna e Biblioteca Salaborsa | Settore Biblioteche e Welfare culturale, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

ANTEPRIMA

L’AUTRICE

Francesca Ghermandi è tra le maggiori autrici di fumetto italiane. Le sue storie e illustrazioni sono state pubblicate da riviste italiane e straniere a partire dalla metà degli anni Ottanta. Tra queste ha collaborato per lungo tempo a Frigidaire, Echo des Savanes, Linus, Zero Zero, Il Manifesto, L’unità, La Repubblica e illustra periodicamente articoli per “Internazionale”. Ha realizzato diversi libri a fumetti e illustrati tra cui Grenuord, Cronache dalla palude, Un’estate a Tombstone, Pronto Soccorso e Beauty Case di Stefano Benni e Le avventure di Ulisse di Roberto Piumini. Nel 2006 ha realizzato la sigla animata per la Biennale Cinema di Venezia. Tra i suoi ultimi libri a fumetti: I misteri dell’oceano intergalattico (Eris, 2023), premiato al Treviso Comic Book Festival, al festival Lucca Comics & Games e al Festival di satira Bertoldo e Pastil – Tutte le avventure (Eris, 2024).

Quinto Ghermandi (1916/1994) è stato uno scultore italiano, esponente dell’arte informale. Negli anni Sessanta espone in mostre personali e collettive organizzate in Europa, Stati Uniti, Giappone, Brasile, Nuova Zelanda, Iran ed Egitto. Nel 1967 e 1969 vince il premio di scultura al Fiorino d’Oro di Firenze. Sue opere sono presenti in raccolte pubbliche e private in Europa, soprattutto in Scandinavia, negli Stati Uniti e in America Latina; numerosi i monumenti pubblici e le fontane realizzati in tutto il mondo. È stato titolare della cattedra di scultura all’Accademia di Belle Arti di Firenze e poi di Bologna, dove ha ricoperto anche la carica di direttore.

Canicola associazione culturale è nata a Bologna nel 2004. Attraverso un progetto editoriale di ricerca in ambito grafico e narrativo, promozione di giovani autori, esposizioni, workshop, si occupa di fumetto contemporaneo e disegno. La produzione si concentra su una rivista a progetto e libri di autori italiani a cui si affianca la traduzione di autori inediti in Italia. Canicola fa rete culturale con altre realtà estere affini, festival, gallerie d’arte, musei, istituzioni culturali e ha ricevuto per la sua attività diversi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

