X-Men: Peter Claffey sarà Bestia nel film Marvel Studios

25 Ottobre 2026
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Il casting della pellicola Marvel Studios nelle fasi finali.
Peterclaffey xmen

Secondo quanto riportato da Knight Edge Media, l’attore Peter Claffey è entrato nel cast del reboot sugli X-Men targato Marvel Studios nel ruolo di Hank McCoy alias Bestia.

Il sito specifica che il collega Charles melton, dato in corsa per il ruolo, ha rinunciato per concentrarsi sul film di Naruto, tentando fino all’ultimo di mantenere i due progetti.

I Marvel Studios non hanno commentato la notizia.

Claffey, irlandese, ha lavorato finora quasi esclusivamente per la televisione, con ruoli in serie quali Harry Wild e soprattutto A Knight of the Seven Kingdoms.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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