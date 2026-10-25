X-Men: Peter Claffey sarà Bestia nel film Marvel Studios

Secondo quanto riportato da Knight Edge Media, l’attore Peter Claffey è entrato nel cast del reboot sugli X-Men targato Marvel Studios nel ruolo di Hank McCoy alias Bestia.
Il sito specifica che il collega Charles melton, dato in corsa per il ruolo, ha rinunciato per concentrarsi sul film di Naruto, tentando fino all’ultimo di mantenere i due progetti.
I Marvel Studios non hanno commentato la notizia.
Claffey, irlandese, ha lavorato finora quasi esclusivamente per la televisione, con ruoli in serie quali Harry Wild e soprattutto A Knight of the Seven Kingdoms.